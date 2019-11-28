На строительной площадке ЖК «Новый Невский» начались монолитные работы

ПСК

Подготовительный этап строительства ЖК бизнес-класса «Новый Невский» завершён.

В котловане под фундамент установлены шпунтовые ограждения и заканчивается погружение свай. Также проведена защита от грунтовых вод: установлены обвязочные балки и распорная система, смонтированы пьезометры для наблюдения за уровнем вод. Строители приступили к следующему этапу — устройству монолитной плиты фундамента.

«Новый Невский» строится рядом с Невским проспектом, в окружении исторических зданий и архитектурного наследия. В столь ответственной локации контроль каждого этапа строительства ведётся особенно тщательно. В частности, выполняется непрерывный мониторинг домов, находящихся поблизости от строительной площадки.

Помимо общестроительных работ проходит внутреннее согласование применяемых материалов. Проверяется их качество, соответствие проекту и внешнему виду здания согласно архитектурному плану и техническим документам. Визуально «Новый Невский» будет разделён на три архитектурные композиции, у каждой из которых своя цветовая палитра, декоративные элементы и акценты. Таким образом, здание формирует собственный архитектурный ансамбль. Решение разработали в архитектурном бюро «Евгений Герасимов и партнёры», в портфолио которого десятки ярких проектов жилых, деловых и общественных зданий в Петербурге и Москве.

Оформление входных групп в «Новом Невском» будет выполнено, как отражение и развитие концепции внешней архитектуры. Для этого отдел дизайна ГК «ПСК» представит несколько концепций интерьера холлов, из которых будет выбрана наиболее подходящая. Завершение всех строительных и внутренних работ запланировано на IV квартал 2021 года.

В комплексе «Новый Невский» 120 квартир: от одной до пяти комнат, площадью от 47 до 183 кв. м. и высотой потолков от 3,3 до 4 м. Подземный паркинг с доступом на лифте к этажам рассчитан на 89 машино-мест.

Пройти виртуальную экскурсию и ощутить атмосферу будущего дома можно уже сейчас в офисе продаж по адресу: Невский пр., 163 Б. Персональные менеджеры расскажут о вариантах планировок, способах покупки и стоимости квартир. Сейчас в проекте доступны предложения по цене от 140 тыс. руб. за кв. м. Запись на консультацию и подробности о жилом комплексе по телефону (812) 210-16-10.

Следить за ходом строительства можно в режиме реального времени.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/