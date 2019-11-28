Происшествия
«Судный» день в Петербурге и Москве продолжается. Число эвакуированных судов растет
Из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва суды в Петербурге прерывают рассмотрение дел днём 28 ноября. Список эвакуированных растет.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, к 14.30 письмо от минёров прочли в Московском, Фрунзенском и Красногвардейском судах. Ранее эвакуацию объявили в Городском суде на Бассейной улице. Онлайн-шантажисты требуют миллионы и припоминают предпринимателя Константина Малофеева.
Всего в Петербурге, напомним, 22 районных суда.
В сегодняшнюю спам-рассылку анонимов также включены московские суды, среди них Мещанский, Тверской, Останкинский и Басманный.
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Справка:
Ранее на сайте Русской службы BBC вышла публикация о крушении крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Журналисты ознакомились с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснили, имеют ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев.