«Судный» день в Петербурге и Москве продолжается. Число эвакуированных судов растет

Из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва суды в Петербурге прерывают рассмотрение дел днём 28 ноября. Список эвакуированных растет.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, к 14.30 письмо от минёров прочли в Московском, Фрунзенском и Красногвардейском судах. Ранее эвакуацию объявили в Городском суде на Бассейной улице. Онлайн-шантажисты требуют миллионы и припоминают предпринимателя Константина Малофеева.

Всего в Петербурге, напомним, 22 районных суда.

В сегодняшнюю спам-рассылку анонимов также включены московские суды, среди них Мещанский, Тверской, Останкинский и Басманный.



