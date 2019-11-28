Под Петербургом наступил конец света. Две тысячи человек сидят без электричества, воды и отопления

Из-за аварии на сетях десятки домов оказались отключены от электричества во Всеволожском районе Ленобласти 28 ноября. Электроснабжение исчезло в Сертолово около 13.30.

Как сообщает 47news, без света остались жители новых городских микрорайонов, обесточены дома на Молодёжной и Сосновой улицах, а также улице Ветеранов.

«Сидят не только без света, но и без воды и без отопления, поскольку обеспечиваются водоснабжением с помощью скважин с электрическими насосами», — рассказала местная жительница Юлия.

По словам главы администрации Сертолово Юрия Ходько, причина аварии пока неизвестна. В пресс-службе ЛОЭСК уточнили, что в зону отключения попали около двух тысяч человек. Аварийные бригады параллельно с «Ленэнерго» выясняют, на чьих сетях произошёл дефект.



