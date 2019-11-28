Лидер панк-группы ПТВП Алексей Никонов вслед за Гребенщиковым и Гаркушей стал гончаром ради благого дела

Алексей Никонов – лидер панк-группы ПТВП – принял участие в благотворительном проекте гончарной студии «Лисий Остров».

Алексей сделал за гончарным кругом тарелку и арт-объект. Все средства, вырученные от продажи выполненной музыкантом керамики, будут перечислены в Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд».

Фото: Сергей Николаев

Ранее в благотворительном проекте «Лисьего Острова» успели побывать Борис Гребенщиков, Александр Друзь, музыканты группы «АукцЫон», Настя Полева, Николай Копейкин, Кирилл Миллер и многие другие петербургские звезды. Так, в один из вечером мастерская была организована прямо в музыкальной студии Бориса Гребенщикова. Музыкант под руководством керамиста «Лисьего Острова» Кристины Степановой создал блюдо в японской технике нерияги.

«Лисий Остров» приглашает к сотрудничеству и обучению всех желающих: https://www.lisiy-ostrov.ru/.