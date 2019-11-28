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Общество
28.11.2019 14:24
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«Росатом» признал перевалку радиоактивных материалов через Петербург. «Урановые хвосты» идут и через Усть-Лугу

«Росатом» официально признал перевозку радиоактивных материалов через порт Санкт-Петербург. Об этом депутату городского парламента Борису Вишневскому в ответ на запрос рассказал первый замгендиректора блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров. Ответ представителя госкорпорации депутат опубликовал 28 ноября у себя в Facebook.

Комаров повторяет официальную позицию «Росатома», что иностранные «урановые хвосты» являются «ценным материалом, который используется при производстве ядерного топлива для АЭС, осуществляющих выработку электроэнергии и тепла для населения и промышленности». 

«Таким образом, ОГФУ не относится к радиоактивным отходам, так как подлежит дальнейшему использованию в качестве сырьевого материала для производства урановой продукции с целью осуществления её экспорта», – написал Комаров Вишневскому.


Остатки после дообогащения переводятся в безопасные материалы, которые востребованы в атомной, нефтяной и других отраслях промышленности, уточнил представитель «Росатома». Что касается перевалки материалов рядом с жилыми домами в Санкт-Петербурге, замгендиректора блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» сообщил, что перевалка происходит не только в городском порту и она не опасна.

«Транспортировка урановой продукции, включая ОГФУ, осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями и безопасна для населения и окружающей среды. Для этого используются порты Санкт-Петербург и Усть-Луга, выбор между которыми определяется исходя из логистических соображений для каждой конкретной транспортировки. Безусловно, всегда обеспечивается уровень ядерной и радиационной безопасности и физической защиты, исключающий любые инциденты при выгрузке материалов с борта судна», – утверждает Кирилл Комаров.

Ранее о необходимости вывести перевалку радиоактивных материалов из городской черты заявили депутаты Законодательного собрания Петербурга. В профильной комиссии по экологии в четверг, 28 ноября, была создана специальная рабочая группа. Глава комиссии Мария Щербакова заявила «Фонтанке», что комиссия «будет добиваться, чтобы было, как в прошлый раз (в 2009 году после вмешательства депутатов перегрузку контейнеров с урановыми хвостами переносили в Усть-Лугу. – Прим. ред.), чтобы эти грузы через Петербург не шли».

Вместе с тем представитель «Росатома» сообщил, что госкорпорация одинаково подходит к транспортировке как «урановых хвостов», так и более радиоактивных материалов.

«Требования радиационной безопасности, выполняемые при транспортировке ОГФУ, природного или обогащённого урана, одинаковы, при том что ОГФУ — это изначально менее радиоактивное вещество, чем природный уран», – рассказал Кирилл Комаров.

Корабль «Михаил Дудин» с 600 тоннами «урановых хвостов» подошёл к Петербургу ещё в минувший вторник. Разгрузка судна в петербургском порту началась рано утром в четверг, 28 ноября. По данным экологов, груз будет отправлен через Автово на электрохимический завод в Красноярский край, где действует единственная на данный момент установка по переработке ОГФУ. Активисты «Гринписа» ранее фиксировали рядом с ввезёнными контейнерами превышение природного радиационного фона. 

По данным 47news, нынешняя партия контейнеров с «урановыми хвостами» – уже десятая за последние полгода. Как к материалам относятся в ФРГ, когда «Росатом» планирует от них избавиться и сколько на этом можно заработать, читайте в материале «Фонтанки»

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