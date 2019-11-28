Волна заминирований докатилась и до судов Москвы. Именем Малофеева на улицу выгнали сотни человек

Волна ложных минирований судов днем 28 ноября докатилась до российской столицы.

Как сообщает агентство «Москва», на улицы вышли сотрудники и посетители Тверского и Мещанского райсудов. В последнем сегодня рассматривают дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

В Тверском суде корреспонденту «Фонтанки» рассказали, что проверка связана с анонимкой, полученной по электронной почте. Авторы требуют возврата 120 биткоинов, якобы «украденных с биржи WEX. 1». В послании, точном таком же, какое получил ранее Горсуд Петербурга, упоминается предприниматель Константин Малофеев.



