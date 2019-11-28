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Спорт
28.11.2019 14:20
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На Евро-2020 могут ввести временные замены при подозрении на сотрясение мозга

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изучает возможность введения временных замен игроков с подозрением на сотрясение мозга. Как сообщает 28 ноября телеканал Sky Sports, первым крупным турниром, на котором могут обкатать новые правила, станет чемпионат Европы 2020 года.

Более конкретно вопрос будет обсуждаться на ежегодной бизнес-встрече IFAB 3 декабря. После этого решение может быть вынесено на голосование на заседание IFAB 29 февраля 2020 года в Белфасте. В случае положительного итога голосования правило вступит в силу с 1 июня 2020 года.

Подобное правило уже существует в регби: представители медицинской службы проводят первичный осмотр на поле, в случае подозрения на сотрясение мозга игрок покидает поле и проводится дополнительное обследование. На время его проведения команда может сделать временную замену и в случае, если подозрение на сотрясение не подтверждается, игрок, покинувший поле, может вернуться в игру.

Напомним, что сборная России вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Отечественная команда сыграет в группе В вместе с Бельгией и Данией. Четвертый участник определится после жеребьевки, которая пройдет в субботу, 30 ноября. Им может стать сборная Финляндии или команда Уэльса. Два матча группового этапа сборная России проведет в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.


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