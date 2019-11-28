Ледяные блинчики замечены в парке Рускеала. Их не пекут, но фотографируют

В карельском парке Рускеала плавают ледяные блинчики. Снежные круги увидели местные жители 28 ноября на водопаде Ахвенкоски.

Жители Карелии сегодня публикуют снимки с сотнями снежных блинчиков, плывущих по воде Ахвенкоски. Каждый такой ледяной круг действительно напоминает блин. Чудо природы можно подержать в руках. Толщина «десерта» около сантиметра.

По мнению ученых, ледяной блин возникает при нулевой температуре и легком водяном бризе. Сначала из воды формируется «тесто» – тонкий слой слякоти. Потом ледяное «сало» распадается на круглые формочки, а блинные края «допекают» волны.





Природа «печет» ледяные блинчики не только в Карелии. Иногда снежные «масляничные лакомства» можно увидеть в Финском заливе.