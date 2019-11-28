Петербургский гонщик перешел в «Формулу-2». Там он будет сражаться за победу с сыном Шумахера

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман проведет гоночный сезон – 2020 в чемпионате «Формула-2». Как сообщает 28 ноября пресс-служба SMP Racing, 20-летний петербуржец будет выступать за команду PREMA Racing вместе со своим сверстником Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. В прошлом сезоне Шварцман стал чемпионом «Формулы-3».

«Роберт сделал новый шаг в своей карьере, теперь он пилот чемпионата «Формула-2». Это новый вызов для талантливого спортсмена, и мы в SMP Racing уверены, что он справится с ним. В прошедшем сезоне Роберт десять раз поднимался на подиум, одержав три победы и завоевав чемпионский титул в «Формуле 3». Он целеустремленный, трудолюбивый и по-хорошему жадный до побед. Желаем ему больших успехов в предстоящем сезоне», – отметил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

«Я очень рад перейти в «Формулу-2», последнюю и очень важную ступень перед «Формулой-1», – поделился сам Шварцман. – В то же время я рад продолжить выступать за PREMA Racing. Следующий год станет для меня третьим подряд сезоном, проведенным с этой командой. Мы хорошо друг друга знаем, и между нами отличное взаимопонимание. Наша цель – выиграть чемпионат, как мы сделали в этом году. Даже с новой машиной, с большим числом незнакомых и сильных конкурентов можно быть в первом ряду. Я уверен, у нас есть все, чтобы повторить достижение в 2020 году. Я приложу все усилия, чтобы как можно быстрее научиться работать с шинами, чтобы с самого начала мы были впереди».

В сезоне-2020 календарь «Формулы-2» будет состоять из 12 этапов:





20 – 22 марта – Сахир (Бахрейн),

1 – 3 мая – Зандфорт (Нидерланды),

8 – 10 мая – Барселона (Испания),

21 – 23 мая – Монте-Карло (Монако),

5 – 7 июня – Баку (Азербайджан),

3 – 5 июля – Шпильберг (Австрия),

17 – 19 июля – Сильверстоун (Великобритания),





31 июля – 2 августа – Будапешт (Венгрия),

28 – 30 августа – Спа-Франкоршам (Бельгия),

4 – 6 сентября – Монца (Италия),

25 – 27 сентября – Сочи (Россия),

27 – 29 ноября – Яс-Марина (ОАЭ).

Напомним, что сам Роберт Шварцман рассказывал «Фонтанке», как его опекает Борис Ротенберг, а также дает советы известный гощик Виталий Петров. В свою очередь, сам Ротенберг отмечал талант юноши еще два года назад.