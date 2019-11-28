ГУП «ТЭК СПб» закрыл вопрос с долгостроями, доставшимися от КЭР на севере города. Сейчас стороны встречаются в суде

В Петербурге ГУП «ТЭК СПб» завершило работы по замене изношенных труб в кварталах 12 Гражданки и 35 – 36 севернее Муринского ручья. Это последние объекты, которые остались недоделанными после разрыва контрактов с КЭР (ООО «Комплексные энергетические решения»).

Как сообщает ГУП «ТЭК СПб» 28 ноября, оба объекта в 2018 году были переданы ООО «Инженерная компания». Реконструкция велась за счет средств городского бюджета. В квартале 12 Гражданки, ограниченном Северным и Гражданским проспектами, а также проспектом Науки и улицей Вавиловых, новый подрядчик заменил 10,8 км сетей, от которых запитаны 55 домов, пять детских садов и две школы, а также центр внешкольной работы «Академический» и Художественное училище им. Рериха. Стоимость работ составила почти 298 млн рублей. На двух участках севернее Муринского ручья обновили 9,7 км изношенных сетей, от которых зависят 25 домов на проспектах Культуры, Просвещения, Суздальском и ул. Демьяна Бедного.

Десять дней назад предприятие сообщало о завершении работ еще в двух кварталах севернее Муринского ручья – 38 – 38А. Там заменили 7 км труб. Примерно столько же обновили в квартале 29 Шувалово-Озерки. Кроме реконструкции сетей в Калининском и Выборгском районах временно замороженным был и проект модернизации центрального теплового пункта на улице Руднева. Сейчас реконструкция уже окончена.

Этими объектами изначально занималась компания КЭР, в общей сложности было четыре контракта на 587 млн рублей, впоследствии расторгнутых. Год назад по иску «ТЭК» Федеральная антимонопольная служба включила подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Сейчас компания в банкротстве. По всем объектам реконструкции сетей продолжаются судебные разбирательства между ГУП «ТЭК СПб» и «КЭР», в рамках которых они выставляют взаимные претензии.



