СМИ: Венгрия отказывается от «слишком гейского» Евровидения «ради душевного здоровья нации»

Республика Центральной Европы, которая под руководством Виктора Орбана взяла курс на традиционные ценности, решила отказаться от участия в песенном конкурсе Евровидения из-за его вероятной связи с ЛГБТ.

«Венгрия не будет участвовать в Евровидении следующего года на фоне слухов о том, что решение было принято, потому что конкурс «слишком гейский» для вкусов крайне правых представителей правительства и государственных СМИ», – сообщает 28 ноября издание The Guardian со ссылкой на свои источники.

Венгерская телерадиокомпании MTVA, которая всегда показывала конкурс песни, связывает отказ с ЛГБТ-направленностью Евровидения. Телеканал пообещал в следующем году потратить усилия на продюсирование местных музыкантов.

Журналисты говорят, что отказ от Евровидения может быть вызван политикой 8-го премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, занимающего этот пост с 2010 года. Он провозгласил лозунг «Сначала семья», сделав упор на традиционные ценности. В государственных СМИ общеевропейский конкурс песни назвали «гомосексуальной флотилией», отсутствие на которой венгерского представителя «положительно скажется на душевном здоровье нации».

Венгрия не вошла в список предварительных участников «Евровидения-2020». Эта страна участвовала в конкурсе 18 раз, а лучшим результатом стало 4-е место в 1994 году.



