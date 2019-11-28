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28.11.2019 13:55
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Из двора Нельсона на Петроградской увозят разукрашенные автомобили, которые были частью арт-объекта

Из двора Нельсона на Петроградской увозят разукрашенные автомобили, которые были частью арт-объекта

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Из двора Нельсона, ставшего предметом раздора местных жителей и поклонников неформальной достопримечательности, вывозят два раскрашенных автомобиля, которые являлись частью арт-объекта. Остальные его элементы не будут трогать, пока жильцы двух домов не решат судьбу двора голосованием. Об этом «Фонтанке» 27 ноября сообщил глава Петроградского района Петербурга Иван Громов. 

«Происходит демонтаж только двух автотранспортных средств, больше ничего трогать не будут. Эти две машины разукомплектованы, у нас есть обращение на портал «Наш Санкт-Петербург», поэтому их убираем», – рассказал глава района.

Из двора Нельсона на Петроградской увозят разукрашенные автомобили, которые были частью арт-объекта

Он подчеркнул, что до принятия собственниками помещений домов № 8 по улице Полозова и дома № 19 по улице Ленина решения относительно внешнего вида и благоустройства двора остальные составляющие двора Нельсона трогать не будут. 


«Я жду решение жителей. Жители примут решение в пользу того, чтобы все убрать, — я обязательно все уберу. Решат оставить — обязательно все оставлю», – заверил Громов. 

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Демонтаж осуществляет подведомственное комитету по транспорту агентство внешнего транспорта, которое занимается эвакуацией. 

Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что вокруг двора Нельсона начался конфликт. Жители домов, образующих пространство, хотят привести двор в порядок, закрасить граффити на стенах. Кроме того, они обращают внимение на неудобства, связанные с неиссякаемым потоком посетителей, желающих увидеть неформальную достопримечательность. Было решено провести голосование собственников помешений двух домов, по итогам которого будет принято решение о судьбе объекта. Голосование  проводит управляющая компания — ЖКС № 1 Петроградского района. Оно продлится до 10 декабря, результаты будут известны в течение 10 дней после этого. 

Двор получил название по имени автора объекта – Нельсона Искандаряна, который живет в подвальном помещении. Там же находится и его мастерская.


© Фонтанка.Ру
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