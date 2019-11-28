Горсуд Петербурга заминировали по почте. Требуют миллионы

Санкт-Петербургский городской суд заминировали по электронной почте. Об этом сообщили 28 ноября в объединенной пресс-службе судов города.

«Ваше здание 3амuнuровано. Ведется наблюдение за входами и подъездами, при появлении оцепления и взрывотexнuков будет актuвuрована Bзрывчатка. Сообщения о Bзрываx будут приходить до тех пор, пока Костстантин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX. 1», — отметили анонимы (орфография и пунктуация авторов послания сохранены).

В здании городского суда на Бассейной улице проводится эвакуация. Письмо изучает полиция.





Отметим, 120 биткоинов – это около 57 млн 360 тыс. рублей.

Ранее на сайте Русской службы BBC вышла публикация о крушении крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Журналисты ознакомились с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснили, имеют ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев.