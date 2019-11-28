Скоростная автомагистраль М-11 полностью открыта

Глава государства Владимир Путин 27 ноября приехал лично, чтобы дать официальный старт движению по последнему, восьмому участку дороги М-11, примыкающему непосредственно к Санкт-Петербургу.

фото предоставлено компанией ООО «Автодор-Платные Дороги»

С одобрения Президента России председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко запустил движение по трассе М-11 из Санкт-Петербурга в Москву. Общаясь со строителями перед запуском движения, глава государства рассказал об итогах общественного голосования по выбору названия трассы. Победителем оказалось название «Нева».

Трасса М-11 – первая автомобильная дорога, построенная в постсоветской истории нашей страны с нуля, а также первый крупный инвестиционный проект в дорожной отрасли.

Также открылся новый Центр продаж и обслуживания ООО «Автодор – Платные Дороги». Он расположился рядом с пунктом взимания платы на 679 км трассы по направлению в Москву. В новом Центре продаж автомобилисты смогут приобрести транспондеры T-pass, позволяющие не только безостановочно оплачивать проезд, но и получать значительные скидки от базового тарифа. Итого на сегодняшний день на всем протяжении трассы М-11 расположено 6 центров продаж и обслуживания: на 89 км, 147 км, 208 км, 545 км, 647 км, 679 км, а также на 52 км автодороги М-10 в деревне Ложки, Московской области.

Стоимость поездки по всей трассе для легковых машин в рабочий день с транспондером T-pass составит 1331 рубль, при оплате наличными и банковской картой стоимость будет выше и составит 1820 рублей. В выходной день проезд с транспондером T-pass составит 1494 рубля, наличными и банковской картой – 2020 рублей. Цена проезда седьмого и восьмого этапов от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга для легковых автомобилей круглосуточно в рабочий день составит 304 рубля при оплате транспондером T-pass, от 380 рублей при оплате наличными и банковскими картами. Стоимость рассчитана с учетом головного участка 15-58 км скоростной дороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург».

Взимать плату на участке 646 км – 684 км начали с 17 часов 00 минут 27 ноября 2019 г. С обновленными тарифами на проезд можно ознакомиться на сайте avtodor-tr.ru.

Справка:

Федеральная трасса М-11 эксплуатируется на платной основе. Бесплатной ее альтернативой остается автомобильная дорога М-10 «Россия». Тем самым транспортные потоки распределяются. М-11 приняла на себя транзитное движение, а М-10 ориентирована на местные хозяйственные связи.

Всего для строительства автомобильной дороги М-11 заключили шесть инвестиционных соглашений, в том числе две концессии и четыре долгосрочных инвестиционных соглашения. Общая стоимость строительства составила 520 млрд. рублей, включая 148 млрд. внебюджетных инвестиций. В строительстве и финансировании М-11 приняли участие две крупные международные инфраструктурные компании (французская Vinci и турецкая "Ичташ").

Автомобильная дорога М-11 проходит по шести субъектам РФ: начинается от МКАД в Москве, проходит в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях и примыкает к КАД вокруг Санкт-Петербурга.

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» соответствует параметрам высшей технической категории с четырьмя полосами для движения (на участках непосредственно возле Москвы и Санкт-Петербурга 6-10 полос). Встречные потоки на М-11 разделены, отсутствуют одноуровневые пересечения с другими автодорогами.

В рамках строительства дороги возвели 337 искусственных сооружений и 30 транспортных развязок.





Безопасность на М-11 «Москва – Санкт-Петербург» обеспечивают 23 экипажа аварийных комиссаров, которые оказывают экстренную помощь автомобилистам на всех участках дороги. Время прибытия в случае инцидента составляет не более 12 минут. На текущий момент на трассе построены четыре многофункциональные зоны, с АЗС, кафе, магазинами и зонами отдыха. До конца 2020 года будут открыты еще шесть.

Оператором по взиманию платы на пунктах на 545 км и 648 км является ООО «Управление северной автомагистралью», на 668 км - ООО «Автодор-Платные Дороги» и на 679 км- ООО «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад».