«Вороны успели расклевать спину». Спасатели призывают петербужцев сообщать о примёрзших утках, пока их не настигли городские стервятники

За первые четыре дня холодов петербургским волонтёрам пришли заявки на спасение 12 птиц, примёрзших ко льду. Об этом сообщает отряд «Кошкиспас» 28 ноября.

Горожане замечали попавших в ледяной плен пернатых в Таврическом саду, Пушкине, Новом Петергофе, Металлострое, Коломягах, улице Демьяна Бедного и на Светлановском проспекте. С помощью спасателей удалось вернуть свободу четырём уткам, одну птицу вызволили горожане самостоятельно.

«Помимо того, что птицы примерзают лапами, крыльями и риск инвалидности вырастает в разы, существует и другая опасность. Беспомощное положение птиц через некоторое время привлекает тех, кто не прочь поживиться даровым угощением. Вороны, кошки и даже собаки представляют в этом смысле большую опасность. Так, у одной из вытащенных со льда уток вороны успели расклевать спину. Птица в итоге все-таки погибла. У другой не было части крыла. Явно постаралась собака», — отметили представители «Кошекспаса».





Волонтёры добавили, что звонок спасателям о терпящих бедствие на льду птицах увеличивает шанс на жизнь пернатых.

Пока в Петербурге, несмотря на наступающие холода, уток вызволяют из передряг, власти Исландии собираются решить схожую проблему другим способом. В стране, известной своим ответственным отношением к правам животных, решили усыпить птиц, чтобы избавить их от холодной смерти.