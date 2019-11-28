«Ребёнок шёл босиком и кричал о помощи». «Лексус» с тремя детьми улетел с моста в Геленджике

Трое детей и взрослый пострадали в серьезной аварии в Геленджикском районе Краснодарского края. Легковой автомобиль рухнул с моста.

Как сообщает 28 ноября пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю, ДТП произошло в районе 1511-го километра трассы М-4 «Дон», на объездной дороге Геленджика. По предварительной информации, 37-летний мужчина, управляя автомобилем Lexus GS, «не выбрал безопасную скорость движения», в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась. На фото с места аварии видно, что автомобиль улетел с эстакады и получил сильные повреждения при падении.





В результате ДТП были госпитализированы водитель «Лексуса» и трое его малолетних пассажирок: две 11-летние девочки и одна 9-летняя. Как пишут пользователи в инстаграме gelen_chp, мужчина и одна из девочек в тяжелом состоянии и находятся в коме.

«Мои малышки были в машине. Муж и дочь в реанимации в тяжёлом состоянии. Двое деток в травматологии с переломами. Авария произошла из-за того, что подрезали и на мокром асфальте не справился с управлением. И никто не остановился, маленький ребёнок шёл босиком и кричал о помощи. Заправщики её увидели и вызвали скорую», – рассказала в комментариях, предположительно, мать пострадавших девочек.