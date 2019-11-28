Жители целой улицы под Петербургом остались без отопления. Кипяток залил детскую площадку

В Ломоносовском районе Ленобласти без отопления сидят жители целой улицы. Об этом сообщает 47news со ссылкой на местную администрацию.

По данным издания, прорыв тепломагистрали в Разбегаево произошел около девяти утра 28 ноября. Отопление отключили в десяти домах. Аварию устраняет местная управляющая компания, уточнили в администрации Горбунковского поселения. Тепло обещают вернуть к двум-трем часам дня. При этом очевидцы в соцсетях подчеркивают, что кипятком залило часть улицы и детскую площадку.



