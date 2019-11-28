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Общество
28.11.2019 14:56
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“Отвал всего”. Пользователям Твиттера не понравились диснеевские принцессы, они решили всех перерисовать

Среди обвинений - "слишком миленькие, таких не бывает", "одинаковые", и вообще - "неправильный подход к формированию у детей отношения к женской красоте". Но и результат апгрейда нашел противников.

“Отвал всего”. Пользователям Твиттера не понравились диснеевские принцессы, они решили всех перерисовать

Фото: скриншот с сайта twitter.com / naviimor

В российский прокат вышел сиквел мультфильма «Холодное сердце» – картина студии «Дисней» о приключениях принцесс Анны и Эльзы. Первая часть, вышедшая в 2013 году, собрала более миллиарда долларов, продолжению пророчат аналогичную судьбу. Однако в Твиттере разгорается скандал – внезапно оказалось, что не всех устраивает внешность героинь. Сначала пользователи стали рисовать свои варианты Эльзы и Анны, а затем принялись и за других диснеевских принцесс. 

Один из первых постов со своим вариантом Эльзы опубликовала пользовательница «картофельная баронесса». Девушке не понравился макияж принцессы, и она сделала его менее заметным. Изменение обнажило другую проблему – в комментариях заметили, что теперь Эльза похожа на ребенка. По сюжету ей 21 год: 

На это обратили внимание и зарубежные пользователи: 


(Нет почти никакой разницы в структуре лиц повзрослевшей Эльзы и молодой. Она буквально ребёнок в макияже. Одержимость изображением женщин молодыми — полная лажа, это выглядит страшно. И люди настолько сильно привыкли этого не замечать, что они не видят, пока им не укажешь пальцем.)

Пользователи Твиттера стали предлагать свои варианты внешности Эльзы и Анны: 

Аудитория разделилась на два лагеря – кому-то понравились «измененные» принцессы, кто-то недоумевал и смеялся над художниками: 

С Эльзы и Анны пользователи переключились на других диснеевских принцесс – оказывается, все это время их внешности тоже были «неправильными». Главная претензия, которую высказывают в Твиттере, – женские персонажи диснеевских мультфильмов выглядят слишком одинаковыми. Некоторые пользователи обвинили художников в лени. 

Большую работу с измененным дизайном принцесс опубликовала пользовательница с никнеймом Gahallan. В описании профиля девушка называет себя «радфем»:  

Фото: Пользователь Твиттера gahallan_
Фото: Пользователь Твиттера gahallan_

Впрочем, и эта точка зрения собрала достаточное количество противников. Значительной части пользователей не понравились «реалистичные» принцессы. В качестве одного из аргументов выступает эффект «зловещей долины» – гипотеза, по которой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей:

Попутно пользователи вспоминают мультфильмы, где женские персонажи обладают нестандартной внешностью. Например, героиня мультфильма «Зомбиллениум» Гретхен, Кида из «Атлантиды» или персонажи женского пола в «Человек-паук: Через вселенные»:

Далее фантазия художников дала новый виток – в Твиттере представили, как выглядели бы мужские персонажи мультфильмов, если бы их тоже рисовали «под копирку»: 

И без шуток, разумеется, не обошлось:

Внятного ответа на главный вопрос – зачем и кому это все нужно, на просторах Твиттера найти не удалось. Некоторые пользователи дискутируют о заботе о детях, другие – о том, что «Дисней» навязывает стандарты красоты.

К дискуссии подключились и феминистки, предсказуемо осудив изображение женщин в мультфильмах. В некоторых феминистских пабликах стандарты внешности диснеевских принцесс называют «педофетишем». В комментариях, впрочем, не все с этим согласны: 

 

 

 

 

Собирал Алексей Нимандов, "Фонтанка.ру"

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