“Отвал всего”. Пользователям Твиттера не понравились диснеевские принцессы, они решили всех перерисовать

Среди обвинений - "слишком миленькие, таких не бывает", "одинаковые", и вообще - "неправильный подход к формированию у детей отношения к женской красоте". Но и результат апгрейда нашел противников.

Фото: скриншот с сайта twitter.com / naviimor

В российский прокат вышел сиквел мультфильма «Холодное сердце» – картина студии «Дисней» о приключениях принцесс Анны и Эльзы. Первая часть, вышедшая в 2013 году, собрала более миллиарда долларов, продолжению пророчат аналогичную судьбу. Однако в Твиттере разгорается скандал – внезапно оказалось, что не всех устраивает внешность героинь. Сначала пользователи стали рисовать свои варианты Эльзы и Анны, а затем принялись и за других диснеевских принцесс.

Один из первых постов со своим вариантом Эльзы опубликовала пользовательница «картофельная баронесса». Девушке не понравился макияж принцессы, и она сделала его менее заметным. Изменение обнажило другую проблему – в комментариях заметили, что теперь Эльза похожа на ребенка. По сюжету ей 21 год:

тбх меня еще при в выходе мультика немного напрягал мейк эльзы которая вроде волшебная королева из волшебного мира но со смоки айс и ярко розовыми губами

так что попробовала сделать быстрый эдит с ней без мейка и знаете что

у меня произошел отвал всего. pic.twitter.com/0GzFH2BWy5 — ? картофельная баронесса ? (@mekuum) 24 ноября 2019 г.

На это обратили внимание и зарубежные пользователи:





there is hardly any difference in the facial structure of adult elsa and child elsa. like she literally is an infant in makeup. this obsession with women looking as young as possible is fucked up and creepy and it runs so deep that you don't even notice it until it's pointed out pic.twitter.com/HN8UqsCc9e — Anno ?? ?? ? Pok?mon Sword (@awsmstevie) 26 ноября 2019 г.

(Нет почти никакой разницы в структуре лиц повзрослевшей Эльзы и молодой. Она буквально ребёнок в макияже. Одержимость изображением женщин молодыми — полная лажа, это выглядит страшно. И люди настолько сильно привыкли этого не замечать, что они не видят, пока им не укажешь пальцем.)

Пользователи Твиттера стали предлагать свои варианты внешности Эльзы и Анны:

должна признаться, что чем больше их фотошопишь, тем сильнее понимаешь, что в оригинале они похожи на рыбу каплю pic.twitter.com/sfofZAM9Mb — айняня (@mayexplode) 25 ноября 2019 г.

боже да



пыталась делать им более адекватные черты на днях (нос, подбородок, чуть уменьшила глаза с волосами и сделала потолще руки) и случайно влюбилась pic.twitter.com/nOvxj9q2Of — табор сгорел (@naviimor) 24 ноября 2019 г.

Аудитория разделилась на два лагеря – кому-то понравились «измененные» принцессы, кто-то недоумевал и смеялся над художниками:

ЧЕРТ ВОЗЬМИ ОНИ ПОТРЯСАЮЩИЕ ???? — ? картофельная баронесса ? (@mekuum) 25 ноября 2019 г.

Понимаю насколько общество сейчас токсично.



2013г.: Холодное сердце. Все в восторге от мультфильма, саундов и персонажей.



2019 г.: Все хейтят стилистику персонажей. Считают себя гуру рисовки. И фотошопят кому не лень, агрессивно настаивая что их версии правильнее. — mr. strange (@AinoSanya) 25 ноября 2019 г.

С Эльзы и Анны пользователи переключились на других диснеевских принцесс – оказывается, все это время их внешности тоже были «неправильными». Главная претензия, которую высказывают в Твиттере, – женские персонажи диснеевских мультфильмов выглядят слишком одинаковыми. Некоторые пользователи обвинили художников в лени.

Большую работу с измененным дизайном принцесс опубликовала пользовательница с никнеймом Gahallan. В описании профиля девушка называет себя «радфем»:

Фото: Пользователь Твиттера gahallan_

Впрочем, и эта точка зрения собрала достаточное количество противников. Значительной части пользователей не понравились «реалистичные» принцессы. В качестве одного из аргументов выступает эффект «зловещей долины» – гипотеза, по которой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей:

Попутно пользователи вспоминают мультфильмы, где женские персонажи обладают нестандартной внешностью. Например, героиня мультфильма «Зомбиллениум» Гретхен, Кида из «Атлантиды» или персонажи женского пола в «Человек-паук: Через вселенные»:

Когда заходит речь о таких вещах, сразу вспоминаю Киду из Атлантилы pic.twitter.com/sXlzC4ogcU — ливиммо (@livimm0w0) 26 ноября 2019 г.

Далее фантазия художников дала новый виток – в Твиттере представили, как выглядели бы мужские персонажи мультфильмов, если бы их тоже рисовали «под копирку»:

hot take: if you really think that same face every Disney Princess has is a ‘style’ and not company greed allowing then to make more toys cheaper than you probably wouldn’t mind if all disney male characters looked like this pic.twitter.com/damLf4GFSa — alicetrijjet • freak ? (@alicetrijjet) 27 ноября 2019 г.

И без шуток, разумеется, не обошлось:

а я вот сел и переделал лица ВСЕМ смешарикам

это было долго и нудно но они нуждаются в этом pic.twitter.com/V7bOitTGtK — Иван Ефимов (@diroffus) 27 ноября 2019 г.

Внятного ответа на главный вопрос – зачем и кому это все нужно, на просторах Твиттера найти не удалось. Некоторые пользователи дискутируют о заботе о детях, другие – о том, что «Дисней» навязывает стандарты красоты.

К дискуссии подключились и феминистки, предсказуемо осудив изображение женщин в мультфильмах. В некоторых феминистских пабликах стандарты внешности диснеевских принцесс называют «педофетишем». В комментариях, впрочем, не все с этим согласны:

Собирал Алексей Нимандов, "Фонтанка.ру"