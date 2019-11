“Отвал всего”. Пользователям Твиттера не понравились диснеевские принцессы, они решили всех перерисовать

Среди обвинений - "слишком миленькие, таких не бывает", "одинаковые", и вообще - "неправильный подход к формированию у детей отношения к женской красоте". Но и результат апгрейда нашел противников.

В российский прокат вышел сиквел мультфильма «Холодное сердце» – картина студии «Дисней» о приключениях принцесс Анны и Эльзы. Первая часть, вышедшая в 2013 году, собрала более миллиарда долларов, продолжению пророчат аналогичную судьбу. Однако в Твиттере разгорается скандал – внезапно оказалось, что не всех устраивает внешность героинь. Сначала пользователи стали рисовать свои варианты Эльзы и Анны, а затем принялись и за других диснеевских принцесс.

Один из первых постов со своим вариантом Эльзы опубликовала пользовательница «картофельная баронесса». Девушке не понравился макияж принцессы, и она сделала его менее заметным. Изменение обнажило другую проблему – в комментариях заметили, что теперь Эльза похожа на ребенка. По сюжету ей 21 год:

На это обратили внимание и зарубежные пользователи:

there is hardly any difference in the facial structure of adult elsa and child elsa. like she literally is an infant in makeup. this obsession with women looking as young as possible is fucked up and creepy and it runs so deep that you don't even notice it until it's pointed out pic.twitter.com/HN8UqsCc9e