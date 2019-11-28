Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +2
$ 64.10р
70.57р
17:21 28.11.2019
Расширенный поиск

Бизнес
Публикуется на правах рекламы
28.11.2019 16:37
Печать

Пользователи СПАРКа смогут анализировать арбитражи с помощью системы ГАРАНТ

Пользователи СПАРКа смогут анализировать арбитражи с помощью системы ГАРАНТ

pixabay.com

Пользователи СПАРКа смогут анализировать арбитражи с помощью базы нормативных документов системы ГАРАНТ.

"СПАРК предоставляет своим пользователям всю доступную информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в том числе и историю их судебных разбирательств", – напомнил исполнительный директор системы "СПАРК-Интерфакс" Алексей Кобин. – Теперь для максимального удобства пользователей в карточке арбитражного дела организации представлен не только весь ход судебного процесса по делу, но и появились и активные ссылки на нормативные правовые акты и решения Верховного Суда РФ, которые упоминаются в судебных документах". 

"Перейдя по ссылкам в разделе "Нормы права", пользователи системы СПАРК автоматически входят в систему ГАРАНТ для изучения конкретных норм", – пояснил он.

Консолидация совместных усилий и накопленный опыт по обработке текстовой информации позволили нам решить задачу по сопоставлению массива нормативно-правовых документов с решениями судов и предложить нашим пользователям удобный и функциональный сервис", – подчеркнул Кобин.

"Благодаря интеграции продуктов пользователи СПАРКа получили возможность использовать мощный функционал системы ГАРАНТ по анализу правовой информации и тем самым сделать свою работу еще более продуктивной", – отметил директор по маркетингу компании "Гарант" Вадим Барон.

Система "СПАРК-Интерфакс" используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью.

Компания "Гарант" – одна из ведущих информационных компаний России, является разработчиком одноименной компьютерной правовой системы и комплекса информационно-правового обеспечения (ИПО). В настоящее время при помощи ИПО ГАРАНТ свои задачи решают сотни тысяч специалистов по всей стране.

Для получения подробной информации по услугам обращайтесь к официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      pixabay.com
      28.11.2019 16:37

      Пользователи СПАРКа смогут анализировать арбитражи с помощью системы ГАРАНТ

      Пользователи СПАРКа смогут анализировать арбитражи с помощью базы нормативных документов системы ГАРАНТ
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      28.11.2019 15:54

      МФК GRANI – победитель архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини»

      Многофункциональный комплекс GRANI, реализованный компанией «Строительный трест» в Петроградском районе, одержал победу в номинации «Лучший реализованный проект апартаментов» в рамках второго архитектурно-дизайнерского конкурса с международным участием «Золотой Трезини».
      ПСК
      28.11.2019 14:50

      ГК «ПСК» – о коммерческих помещениях с видом на Невский

      Невский проспект – это витринная улица Петербурга, куда стремится попасть бизнес.
      ПСК
      28.11.2019 14:41

      На строительной площадке ЖК «Новый Невский» начались монолитные работы

      Подготовительный этап строительства ЖК бизнес-класса «Новый Невский» завершён.
      Setl Group
      28.11.2019 11:48

      Stockholm – лучший жилой комплекс премиум-класса на конкурсе «Золотой Трезини»

      ЖК Stockholm от Setl Group одержал победу на конкурсе «Золотой Трезини» в номинации «Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса», в категории «Архитектура как искусство».
      ГК «Эталон»
      27.11.2019 16:21

      Стартовали продажи коммерческих помещений в ЖК «Петровская Доминанта» от Группы «Эталон»

      Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в ЖК «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
      Setl Group
      27.11.2019 13:30

      Setl Group сдал 4-ю очередь ЖК «Чистое небо»

      Setl Group ввел в эксплуатацию 4 очередь жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе. Это два жилых дома, расположенных на Плесецкой ул. 20, к. 1-2, и два подземных паркинга в общей сложности на 600 автомобилей, а также две открытые наземные автостоянки.
      ГК «КВС»
      27.11.2019 13:10

      Жилой комплекс «Крылья» на Пулковском шоссе введен в эксплуатацию

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Крылья» в Московском районе. Комплекс введен в эксплуатацию на месяц раньше заявленного срока.
      ГК «Эталон»
      27.11.2019 12:30

      Три банка аккредитовали ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      ПАО «МТС-Банк», ПАО АКБ «Металлинвестбанк» и ПАО РОСБАНК аккредитовали новый проект Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      предоставлено компанией РИНГО
      27.11.2019 12:00

      Черная пятница в РИНГО: пора за эксклюзивными украшениями

      В черную пятницу уральский ювелирный бренд РИНГО делает своим покупателям специальное предложение, настоящий подарок, какой бывает только раз в году. До 30 ноября всем покупателям начислят от 30 000 бонусов и предоставят скидку до 30%.
      ПСК
      27.11.2019 11:54

      ГК «ПСК» заняла первое место в ТОПе застройщиков апартаментов в Петербурге

      Согласно рейтингу Единого Ресурса Застройщиков, ГК «ПСК» занимает первое место в ТОПе девелоперов апартаментов Петербурга, с объёмом строящейся недвижимости в 125 663 кв. м.
      ПАО «Группа ЛСР»
      27.11.2019 11:01

      В ЖК «Ручьи» стартовали продажи нового дома

      «Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в новом доме №7 ЖК «Ручьи», который компания строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предложение в комплексе пополнилось на 115 квартир площадью от 31 до 57 кв. м.