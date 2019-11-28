Пользователи СПАРКа смогут анализировать арбитражи с помощью системы ГАРАНТ

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Пользователи СПАРКа смогут анализировать арбитражи с помощью базы нормативных документов системы ГАРАНТ.

"СПАРК предоставляет своим пользователям всю доступную информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в том числе и историю их судебных разбирательств", – напомнил исполнительный директор системы "СПАРК-Интерфакс" Алексей Кобин. – Теперь для максимального удобства пользователей в карточке арбитражного дела организации представлен не только весь ход судебного процесса по делу, но и появились и активные ссылки на нормативные правовые акты и решения Верховного Суда РФ, которые упоминаются в судебных документах".

"Перейдя по ссылкам в разделе "Нормы права", пользователи системы СПАРК автоматически входят в систему ГАРАНТ для изучения конкретных норм", – пояснил он.

Консолидация совместных усилий и накопленный опыт по обработке текстовой информации позволили нам решить задачу по сопоставлению массива нормативно-правовых документов с решениями судов и предложить нашим пользователям удобный и функциональный сервис", – подчеркнул Кобин.

"Благодаря интеграции продуктов пользователи СПАРКа получили возможность использовать мощный функционал системы ГАРАНТ по анализу правовой информации и тем самым сделать свою работу еще более продуктивной", – отметил директор по маркетингу компании "Гарант" Вадим Барон.

Система "СПАРК-Интерфакс" используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью.

Компания "Гарант" – одна из ведущих информационных компаний России, является разработчиком одноименной компьютерной правовой системы и комплекса информационно-правового обеспечения (ИПО). В настоящее время при помощи ИПО ГАРАНТ свои задачи решают сотни тысяч специалистов по всей стране.

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