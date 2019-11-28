Когда все нужное в шаговой доступности

Сегодня практически нельзя найти новостроек без помещений под коммерцию – уважающий себя застройщик создает их, понимая, что для жителей, особенно новых масштабных кварталов, нужно создавать условия для комфортного проживания.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Наличие в доме коммерческих помещений – неотъемлемая часть жилых комплексов комфорт-класса и выше. Коммерческая недвижимость позволяет наполнить новый район жизнью и улучшает качественные характеристики проживания. Важно, когда в банк или в любимую кофейню не нужно никуда выезжать из своего района, а поход в магазин не занимает полдня. Наличие коммерческих помещений на первых этажах обеспечивает будущих жителей всем, что требуется каждый день – продуктовыми магазинами, сервисами и развлечениями. В новостройках «Строительного треста» выбор таких помещений есть всегда.

Коммерческую недвижимость покупают как в инвестиционных целях для последующей сдачи в аренду, так и непосредственно для открытия бизнеса в сфере торговли или услуг. Ориентирован подобный бизнес, как правило, именно на жителей собственного района. Самый популярный запрос на встроенную коммерцию у малого бизнеса – это помещения около 50 кв. м., их обычно раскупают в первые недели после открытия продаж в объекте. Другая категория клиентов ищет помещения побольше, от 80 до 100 кв. м – такие площади нужны для сферы услуг. На площади более 300 кв. м нацелены, как правило, сетевые ритейлеры и рестораторы.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Сегодня доходность инвестиций в коммерческие площади несколько выше, чем от вложений в квартиру для сдачи или в апартаменты – примерно от 12 до 15%. В зависимости от этажности жилого комплекса, встроенные коммерческие помещения занимают от 5% до 10% от общей реализуемой площади.

Что касается покупки, то стоимость «квадрата» в таких помещениях в первую очередь определяется локацией и классом жилого объекта. Например, в кварталах комфорт-класса от «Строительного треста» NEWПИТЕР и «Капитал» на границе Петербурга она равна в среднем 110 тыс. рублей за кв. м; в ЖК комфорт-класса «Новое Купчино» начинается от 125 тыс. рублей за кв. м, в доме бизнес-класса «Сосновка» на проспекте Тореза цена начинается от 130 тыс. рублей за кв. м. Минимальная сумма, на которую можно приобрести коммерческое помещение – около 5,5 млн рублей, этого достаточно для небольшого помещения площадью до 50 квадратных метров. Арендные ставки зависят от тех же показателей. В жилом квартале NEWПИТЕР в городском поселке Новоселье на границе с Петербургом пока помещение для бизнеса можно снять по цене от 850 руб./кв. м. По прогнозам компании, стоимость аренды через год-два здесь может увеличиться на 25-30%. Например, в городе Кудрово, в проекте «Капитал», который развивается уже более 9 лет, арендные ставки находятся на уровне 1-2,5 тыс. руб./кв. м.

Если же коммерческое помещение не продано до ввода объекта в эксплуатацию, компания «Строительный трест» предлагает его арендаторам, которые наполняют объект жизнью, и уже после этого помещение продается с действующим бизнесом. Аренда от застройщика позволяет в последующем продавать не просто пустое помещение, а уже готовый рентный бизнес. За счет этой опции «Строительный трест» за несколько лет реализовал коммерческой недвижимости на общую сумму 1,1 млрд рублей.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

За последние несколько лет портрет арендатора коммерческой недвижимости изменился, особенно это заметно в масштабных проектах комплексного освоения территорий. Если раньше на первых этажах новостроек размещались в основном мини-маркеты, химчистки и ателье, небольшие магазины с товарами для дома и ремонта, то сегодня это совершенно другие виды бизнеса – чайные и кофейни, SPA-салоны, медицинские центры. Больше заботы о красоте и здоровье, больше возможности провести время за общением.

Также заметно, что параллельно гораздо чаще стали открываться объекты образования – как правило, частные детские сады, развивающие детские студии и школы изучения иностранных языков. В кварталах «Строительного треста» прослеживается та же тенденция.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/





ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/