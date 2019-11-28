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Бизнес
28.11.2019 13:05
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СМИ узнали об ассортименте винного хозяйства РПЦ. Дешевому кагору места не нашлось

Винодельческое хозяйство «Мезыбь» в Краснодарском крае, которое связывают с РПЦ, сфокусируется на популярных сортах винограда для изготовления «достаточно эксклюзивного вина».

«Хозяйство РПЦ зарегистрировало около 70 000 кустов виноградника распространённых классических сортов», – сообщает 28 ноября издание «Открытые медиа» со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

По данным ведомства, большинство кустов у винодельческого хозяйства — это красные сорта винограда. Так, «Мезыбь» располагает 26 тысячами кустов каберне фран, характеристики которого позволяют ему расти в российском Крыму еще с 19 века, несмотря на французское происхождение. Каберне фран можно использовать для создания розовых, столовых и различных десертных вин.

Близкий к нему каберне-совиньон, который получили, скрестив каберне фран с совиньон блан, также в копилке хозяйства РПЦ с 20 тысячами кустов. Этот относительно неприхотливый сорт винограда растет при разном климате, что делает его одним из самых культивируемых в мире.


Его основной конкурент по популярности — это мерло, которого у «Мезыбь» 6300 кустов. Преимуществами этого винного сорта является высокая урожайность и неплохая устойчивость к специфическим болезням.

Есть у хозяйства РПЦ и белые сорта: 11 тысяч кустов отличающегося неприхотливостью в разведении шардоне и почти 6 тысяч кустов уже известного российским виноделам вионье, который позволяет делать молодые вина.

Хозяйство собирается выпускать вина с защищённым наименованием места происхождения под брендом Mezyb, названном так в честь местной реки. ЗНМП подразумевает особую технологию и стандарты при изготовлении напитка, поэтому, скорее всего, вина РПЦ будут не самыми доступными для массового потребителя. «Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», – так концепцию в комментарии BBC ранее описал экс-пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

Напомним, что впервые информация о связи винного хозяйства и РПЦ появилась в 2016 году, когда РБК стало известно о 70 га сельхозугодий рядом с резиденцией патриарха. ООО «Мезыбь» было основано за год до публикации, а учредителями стали близкие к РПЦ структуры. Виноградник в хозяйстве «Мезыбь» был высажен в 2016-м. В этом году виноградники были внесены в реестр Минсельхоза Краснодарского края, а сама компания получила лицензию на производство и поставку вина.

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