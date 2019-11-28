«Сауну» на Тореза ликвидировали: проходившуюся трубу починили и вернули в строй

Энергетики починили трубу в Выборгском районе Петербурга, из-за которой накануне 29 домов остались без тепла.

О завершении ремонта днем 28 ноября сообщает ГУП «ТЭК СПб». В 11.35 аварийно-восстановительные бригады закончили работы в районе дома №93 по проспекту Энгельса и запитали всех потребителей по нормальной схеме.

«Было заменено 7,5 метров трубопровода диаметром 500 мм», – добавили на предприятии.

Эта магистраль обеспечивает теплом и горячей водой свыше сотни зданий в Выборгском районе.





Прорвало изношенную сеть вчера в четыре вечера на пересечении проспекта Тореза с улицей Есенина. Центральное отопление ограничили в 29 домах, еще 54 здания перевели на резервную схему. Автомобилисты сообщали «Фонтанке», что пока вытекание не локализовали, им пришлось пробираться по Тореза практически на ощупь — магистраль заволокло паром.