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28.11.2019 12:52
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Градозащитники выиграли суд по незаконному омоложению дома на Красного Курсанта. Дату постройки переписали ради сноса

Куйбышевский суд Петербурга признал незаконным изменение даты постройки дома номер 12, литера А, по улице Красного Курсанта с «до 1917-го» на 1938 год. Об этом «Фонтанке» 28 ноября сообщил один из истцов, член Национального комитета ИКОМОС, Россия, Николай Лаврентьев. Дата постройки имеет ключевое значение в свете планов снести здание и построить на его месте новое.

В доказательство своей правоты истцы представили суду технические паспорта дома и земельного участка от 1962, 1982 и 2006 годов, а также оценочную карточку здания от декабря 1962 года и карточку на домовладение от 1962 года.

Руководителем ТСЖ «Красного Курсанта, 12» является депутат Заксобрания Ленобласти Юрий Голиков, он также руководит кооперативом «Офицерский», о проблемах которого ранее писала «Фонтанка».

В июне 2019 года издание «Канонер» узнало, что на месте дома хотят возвести новый — 27-метровый, заказчиком работ выступило ТСЖ «Красного Курсанта, 12». Существующее здание, по информации ресурса, значится даже на картах 1861 года.


Информация подтверждается в возражении на иск комитета по охране памятников (есть в распоряжении редакции). В нем говорится, что в мае 2019 года в КГИОП поступил на согласование проект строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями и автостоянкой. Проект подготовила «Архитектурная студия «Чумбаш и Иванов». В августе комитет сначала выдал положительное заключение, спустя некоторое время отменил его и отказался согласовать проект.

Возраст петербургских домов не впервые переписывают в сторону омоложения. Обычно это происходит со зданиями, на месте которых хотят возвести новые объекты. Сносить исторические, то есть до 1917 года постройки, дома прямо запрещает закон об охранных зонах.

Ранее так «омолодили» здание корпуса медно-литейного завода Оуфа на 9-й Советской улице. В июле 2019 года суд признал незаконным изменение даты постройки с 1895 на 1947 год особняка Назимовой на Ропшинской улице.

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