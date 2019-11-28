Алжир обогнал сборную России в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась на одно место в рейтинге ФИФА. Как сообщает 28 ноября официальный сайт организации, национальная команда занимает сейчас 38-ю строчку — при том, что месяцем ранее была на 37-й.

Ранее 38-е место занимал Алжир, сумевший за месяц подняться сразу на три позиции.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. Вслед за ней расположились Франция, Бразилия, Англия, Уругвай.

Ранее сборная России провела два заключительных матча отборочного этапа чемпионата Европы: 16 ноября отечественные футболисты дома крупно уступили Бельгии (1:4), 20 ноября разгромили в гостях Сан-Марино (5:0).



