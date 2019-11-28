В Екатеринбурге нашли мертвым школьника с кляпом во рту. Из него могли «изгонять бесов»

9-летнего мальчика нашли мертвым в Екатенринбурге. Возможно, для расследования обстоятельств его смерти впору подключать психиатров и сектоведов.

По информации местного портала Е1, тело школьника с признаками насильственной смерти и кляпом во рту нашли на юго-западе города, в Ленинском районе. Но расправились с ним на территории соседнего района, Чкаловского, в квартире матери. Там, как говорят, при обыске нашли плетку и Библию. Это дало основание предположить, что ребенка убили при обряде экзорцизма, то есть изгнания бесов. Возможно, речь идет о секте.

Znak.com добавляет: тело закопали в районе лесопарка. После этого на малую родину в Белоруссию вернулась мать ребенка. Тревогу забила ее сестра, когда увидела, что племянника с ней нет. Она и помогла полиции выйти на след родителей.

По информации прессы, скоро статус подозреваемого может получить отец мальчика.





В семье, как говорят, воспитываются несколько детей.