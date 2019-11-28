Различные работы ограничат движение по Гороховой, Казанской и Загородному. Курскую перекроет ремонт

Новые дорожные ограничения вступят в силу в Петербурге с 30 ноября. Автомобилистов потеснят ремонт проезжей части, монтаж контактной сети, прокладка электрокабеля и пешеходная галерея.

Как сообщает 28 ноября пресс-служба ГАТИ Петербурга, с 22:00 30 ноября до 7:00 1 декабря из-за ремонта дорожного покрытия будет закрыто движение по Курской улице в створе Днепропетровской улицы. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

В центре из-за размещения ООО «МАКОН-Реставрация» пешеходной галереи схема движения изменится до весны. С 30 ноября 2019 года по 26 апреля 2020 года ограничат проезд:

по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Мучного моста до Гороховой улицы;

по Гороховой улице от нечетной стороны набережной канала Грибоедова до Казанской улицы;

по Казанской улице от Гороховой улицы до переулка Сергея Тюленина.

До 2 декабря ограничивается движение транспорта по Серебристому бульвару от Аэродромной улицы до улицы Генерала Хрулёва, включая перекрёсток с улицей Генерала Хрулёва. АО «НИК» продолжает там монтаж опор контактной сети.





А до 29 декабря из-за работ по прокладке электрокабеля ограничат движение по Загородному проспекту на участке от Бронницкой улицы до Верейской улицы, включая перекрестки. Кроме того, будет перекрыт проезд по Технологической площади вдоль СПбГТИ. Работы ведет АО «Оборонэнерго».