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Власть
28.11.2019 13:48
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«Грехи за каждым водятся». Инстаграм подозреваемой в коррупции министра из Ростова разошелся на цитаты

У задержанного министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которую подозревают в превышении полномочий, нашли неоднозначные посты в Инстаграме. На страничке чиновницы мелькают перепиленные бензопилой люди, огнестрельное оружие, что, как признается сама министр, отражает ее «философию жизни». 

«Открытые медиа» отобрали самые яркие мемы. 

Так, неделю назад, еще до задержания, Быковская выложила пост с фразой: «Грехи за каждым водятся, и, как ты их ни прячь, среди друзей находятся судья, стукач, палач». Под картинкой чиновница призналась: «Среди тех, кого считаешь друзьями, в разные периоды жизни встречаются разные. Но вся жизнь устроена из обстоятельств, и иногда они даются для того, чтобы понять, кто есть кто. И иногда даже приятно, что маски сброшены». 


Сегодня в сториз чиновница выложила другой мем. На картинке девушка стоит в голубом платье и держит бензопилу. Внизу подпись: «Все люди делятся на две части. Точно вам говорю». Министр дополнила картинку смеющимся смайлом. 

Другие посты раскрывают характер эмоциональной, боевой женщины: «Терпение, конечно, сильное оружие, но иногда я начинаю жалеть, что оно не огнестрельное».

Скриншот с сайта instagram.com
Скриншот с сайта instagram.com

На министра подписаны 12 тысяч жителей области. Как говорит сама Быковская, посты отражают ее «философию жизни». Женщина активно ведет аккаунт, каждый день желая подписчикам доброго утра и хорошего дня. Читателей министр называет «мои хорошие». В конце поста чиновница нежно подписывается: «Ваша Т. Ю.». 

Напомним, министра здравоохранения Ростовской области задержали сегодня дома. ФАС выявила нарушения на торгах по утилизации медицинских отходов. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Быковская не единственная подозреваемая по делу. Других чиновников ведомства также обыскивают.

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