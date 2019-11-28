Губернатор Ленобласти не хочет ездить в больницы сдавать какашки

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, обсуждая модернизацию первичного звена здравоохранения региона, прямо высказался о проблемах, тревожащих население. Как пишет 47news, Дрозденко потребовал у председателя комитета здравоохранения Сергея Вылегжанина «прекратить врачам издеваться над бабушками и заставлять их ездить отправлять анализы в районную больницу».

«Надо, чтобы какашки мы не ездили сдавать в больницы», – коротко и четко сформулировал губернатор.

В ответ на это Вылегжанин подчеркнул, что «какашки сдаются по Интернету», для этого выстроена «соответствующая логистика». «Все же больной не должен уже возить анализы», – подытожил дискуссию Дрозденко.



