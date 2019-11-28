Электричка насмерть сбила мужчину в Кушелевке. Из-за наушников он не услышал поезда

Электричка Петербург - Мельничный Ручей ранним утром 28 ноября сбила пешехода на востоке города. Мужчина шёл по переходу, но был в наушниках и не заметил опасности.

Как сообщили «Фонтанке» в траспортной полиции, поезд наехал на 39-летнего мужчину на станции Кушелевка около семи часов утра. Травмы оказались слишком тяжёлыми, медики помочь пострадавшему не смогли.

В начале ноября прослушивание музыки на путях стоило жизни ещё одному пешеходу неподалеку от деревни Романовка.



