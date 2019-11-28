Якобы да кабы. Зачем агрохолдинг “Выборжец” пошел по грибы

Один из крупнейших производителей свежих овощей и зелени на Северо-Западе агрохолдинг “Выборжец” запускает на полную мощность свой новый грибной комплекс. “Фонтанка” изучила экономику этого царства: пока без кредитов и субсидий грибы не приносят инвесторам радости.

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Объем заявленных «Выборжцем» инвестиций способен удивить далеких от шампиньонной отрасли людей. Чтобы не прогореть, пришлось вложиться в производство своего компоста, которого в стране, оказывается, катастрофически не хватает, а иностранцы взвинтили цены на него в 3,5 раза.

На начальном этапе проект оценивали ближе к 4 млрд рублей. Такую цифру еще этим летом заявляли областные чиновники. Однако выяснилось, что просить у банков денег надо почти на треть больше: в производство площадью 3,9 га и компостный цех в общей сложности инвестировали 5,6 млрд рублей.

«Выборжец» надеется, что окупит вложения в грибной комплекс за 8 лет, и ему в этом помогут петербургские торговые сети и рестораны.

В тестовом режиме грибная ферма близ деревни Старой Всеволожского района Ленобласти работает с середины лета 2019 года. Изначально торжественное открытие планировали провести 12 июля, однако в тот раз на церемонию не смог приехать министр сельского хозяйства, пояснили «Фонтанке» в администрации Ленобласти. Не приедет он и сейчас, однако ждать внимания федеральных чиновников дольше многомиллиардный проект уже не может.





Пока с лета ждали министра, сотрудники агрофирмы собрали 300 тонн шампиньонов. «Первые продажи уже показали высокий спрос от торговых сетей», – отметили в «Выборжце». Ожидается, что в год комплекс будет приносить по 10 тыс. тонн грибов, что может сразу поставить комбинат на одну ступень с лидерами отечественного рынка.

«Выборжец» владеет производственной площадкой около деревни Старая. Общая площадь его предприятий составляет 850 га, из которых 30 га заняты теплицами. Грибное хозяйство площадью 3,9 га там же, а цех по производству компоста для выращивания шампиньонов расположился в Лужском районе Ленобласти. Его заложили в 2018 году и сейчас достраивают. Мощность цеха составит 40 тыс. тонн компоста в год.

Бенефициаром ЗАО «Агрофирма "Выборжец"» и его гендиректором является Александр Заклёпкин (48,7%), другими владельцами являются Елена Саблина (48,07%) и Николай Курицын (0,010%). Выручка агрохолдинга в прошлом году составила 2,4 млрд рублей, а прибыль — 263 млн рублей. Предполагается, что грибная ферма увеличит годовую выручку на 2 млрд рублей.

Крупный гриб на опушке

По оценке директора отраслевой консалтинговой компании «Школа грибоводства» Александра Хренова, рынок грибов в России за последние три года вырос примерно в три раза. По его оценке, которая заметно превосходит ожидания других экспертов, по итогам этого года производство свежих грибов составит 70 тыс. тонн. По данным «Школы грибоводства», в первой половине 2019 года объем культивируемых грибов в России вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если брать более широкий период – с 2013 по 2018 год, – производство грибов в России выросло с 11 до 37 тыс. тонн, сообщает Екатерина Михалева, руководитель проектов практики АПК консалтинговой компании «НЭО Центр». Основные производства сосредоточились в Центральном (46%) и Южном (38%) федеральных округах.

Сейчас ведущим производителем свежих грибов в России является ООО «Грибная радуга» из Курской области. Компания стартовала с первым сбором шампиньонов в 2017 году. В мае 2018 года «Грибная радуга» запустила вторую очередь производственного комплекса и увеличила мощность до 8 тыс. тонн в год. С третьей очередью, открывшейся в этом году, возможности подскочили до 17 тыс. тонн в год. За это время общий объем инвестиций в бизнес составил 5,1 миллиарда рублей. Финансовым партнером грибного проекта является «Альфа-банк».





Как писали СМИ, «Грибная радуга», нарастив мощность, нацелилась на 20% российского рынка. Правда, пока это не приносит финансовых плодов: по данным СПАРК, выручка «Грибной радуги» в 2018 году составила 974 млн рублей при убытке в 44 млн рублей. Сейчас «Грибная радуга» ожидает кредит от «Альфа-банка» на 3,4 млрд рублей и 11 млн рублей госсубсидии по программе льготного кредитования Минсельхоза РФ. В эту же программу, возможно, вошел и проект «Выборжца». Только в этом году компания получила от Сбербанка 350 млн рублей и те же 11 млн рублей госсубсидии.

Программа льготного кредитования Минсельхоза пользуется спросом у грибников. Например, в этом году «Национальная грибная компания «Кашира» из Подмосковья ожидает от «Райффайзенбанка» 200 млн рублей и 6,3 млн субсидии, что, конечно, несопоставимо с «аппетитами» более крупных игроков. ООО «Грибная компания», производственная мощность которой составляет 5 тыс. тонн в год, ожидает 350 млн рублей кредита от банка ВТБ и 5 млн рублей субсидии. Калужское ООО «Мастер гриб» стоит в очереди за очередным кредитом от ВТБ на 120 млн рублей, при этом все доли компании уже заложены в банке. ООО «Грибы Белогорья» ждет четыре транша по 48,8 млн рублей каждый от Сбербанка.

Свое, родное

Эксперты считают, что производство грибов в Ленобласти имеет все шансы стать успешным. «В Петербурге цены на грибы [в розничных магазинах] выше, чем в Москве, на 15 – 20%. Поэтому при работе на собственном компосте производство шампиньонов в Ленинградской области должно быть прибыльным», – предположил Александр Хренов.

По оценке эксперта, отличные показатели для грибного производства – это урожайность не меньше 30 кг с 1 кв. м (за год можно собрать 8 – 10 урожаев) и закупочная цена около 140 рублей за килограмм, при условии, что производитель работает на собственном компосте. Необходимый для выращивания грибов субстрат как раз является самой затратной частью бизнеса. Правильный компост требует цехов, теплоизолированных помещений, дорогих импортных машин и квалифицированных кадров, поясняет руководитель «Школы грибоводства».

По словам Екатерины Михалевой, свой компост снижает себестоимость производства шампиньонов на 30 – 40%. «Выборжец» позаботился об этом, построив собственный компостный цех, и теперь не зависит от колебаний цен и перебоев в поставках. Другие игроки рынка говорят, что в последнее время стоимость компоста сильно выросла. Если ранее тонну можно было купить за 2 тыс. рублей, то теперь тот же объем стоит 7 тысяч, сообщил Александр Семакин, гендиректор ООО «НГК «Кашира», которой тоже пришлось обзавестись собственным производством компоста.

Хьюстон, у нас проблемы

Другими крупными игроками грибного рынка являются проект совладельца автомобильного холдинга "Авилон" Камо Авагумяна "АгроГриб" в Тульской области мощностью 10 тыс. тонн в год (по словам директора «Школы грибоводства», первые результаты предприятия – 800 тонн грибов в месяц), грибной комплекс торговой сети "Магнит" в Краснодаре на 6,5 тыс. тонн, а также краснодарская компания ООО "Русский гриб", мощность которой достигает 6 тыс. тонн шампиньонов в год.

Анализ финансовых показателей крупнейших игроков не позволил выявить особо прибыльные фирмы – большинство из них балансируют на грани рентабельности. Тот же тульский «Агрогриб» в прошлом году при выручке в 42 млн рублей (производство стартовало во второй половине года) уже выплачивает по 12 млн рублей процентов, 63 млн рублей идет на оплату труда и еще 122 млн – на платежи поставщикам и подрядчикам. В строчке «долгосрочные заемные средства» – больше 3 млрд рублей. И таково положение дел почти у всех крупных игроков.

К примеру, одно из еще недавно созданных предприятий, воронежский агрокомбинат «Здоровое питание», сейчас ликвидируется. А Александр Семакин из «Каширы» заявил «Фонтанке», что производить грибы не прибыльно: проблемы грибных проектов в России в основном зависят от финансовых условий – от степени закредитованности или доступности госсубсидирования.

Выручка «Каширы» в 2018 году составила 1,005 млрд рублей, а прибыль – 106,8 млн рублей. Но не все так просто, ведь, судя по отчетности компании, необходимые расходы перекрывают доходы от продажи более чем вдвое: на платежи поставщикам и подрядчикам, оплату труда и выплату процентов ушло 937 млн рублей, еще 1,2 млрд рублей – на возврат кредитов. Неудивительно, что в графе «Получение кредитов и займов» в 2018 году появилась цифра 3,1 млрд рублей. Кто вкладывает столько денег в каширские шампиньоны, Александр Семакин не стал рассказывать. Однако это не большая тайна: по данным СПАРК, с прошлого апреля 100% акций его компании заложены до 2025 года в Райффайзенбанке.

Грибы без границ

Среди возможных трудностей, с которыми могут столкнуться грибники, Александр Хренов отметил нехватку квалифицированных кадров – технологов, инженеров, механизаторов, операторов. «В России мало опытных специалистов по грибоводству. Так же сложно сформировать штат сборщиков грибов», – сказал эксперт. У крупных производителей уходит до года на формирование эффективной команды, способной строго выполнять технологический процесс. Ведь когда вкладываешь миллиарды в свой проект, делать ставку на традиционные для сельского хозяйства низкоквалифицированные иностранные трудовые ресурсы – не очень удачная идея.

Еще одна проблема, которая нависла над всеми производителями грибов, – перенасыщение рынка, которое уже давно предрекали эксперты. «За счет того, что выходит много новых игроков, цена не растет, как это было в прошлые годы, и очень много гриба на рынке появляется низкого качества, что в свою очередь еще обрушивает цены на второй и третий сорта», – говорит Семакин. Он ожидает, что в будущем слабые игроки начнут банкротиться.

Вместе с тем пока весь внутренний спрос российские производители удовлетворить не могут и все еще конкурируют с иностранцами. Так, по данным ФТС, в 2018 году в страну было ввезено 25 тыс. тонн шампиньонов на 26,6 млн долларов. Основной канал импорта идет через белорусскую границу. На неё пришлось 94% от общего объема. Лишь крохи приходят к нам из Китая и Армении.

При этом до 2014 года, рассказывают участники рынка, крупнейшим экспортером шампиньонов в Россию была Польша. Её признают лидером европейского рынка. «Настолько у них все динамично и правильно с точки зрения количества, качества и себестоимости, что, наверное, ни один производитель в стране не открылся бы (если бы не ввели санкции. – Прим. ред.)», – считает Александр Семакин. После введения санкций этот канал был утерян, хотя в неформальных разговорах грибники подозревают белорусов в реэкспорте именно польской продукции.

Стоит отметить, что в 2019 году цена на импортные грибы резко выросла. Если в 2017 – 2018 гг. средняя цена при таможенном оформлении указывалась около 1,05 доллара за килограмм, то теперь это уже 1,5 доллара.

Их едят, они глядят

Создатель ресторана «Палкинъ», владелец ресторана«Центральный» и президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар считает, что шампиньоны не нужно везти из-за границы. «Это простой в выращивании гриб, который не требует сложного обращения с ним, – размышляет ресторатор. – Одно время же была реклама, что кто-то на чердаке выращивал шампиньоны, кто-то дома и разбогател в одночасье». По его мнению, ввозить из-за границы целесообразно только деликатесные грибы, вроде трюфелей.

Меняется ли вкус гриба от производителя к производителю, ресторатор не замечал, отметил только, что «маленькие шампиньоны всегда вкуснее, чем большие». Зато Гарбар обращает внимание на отборность и свежесть грибов.

Главным образом на вкус гриба влияет его свежесть, говорит Александр Хренов. В этом российские шампиньоны выигрывают у зарубежных. Чем ближе находится производство, тем вкуснее и свежее будет гриб, который попадет на прилавок или на стол. Кстати, цвет шампиньона зависит от его сорта, а размер – от технологии выращивания. По словам эксперта, гриб не старше трех дней можно спокойно есть сырым, он будет иметь легкий ореховый вкус. Шампиньон импортный будет ехать в Россию около пяти дней и только после этого окажется в магазине.

К красивым, гладким и увесистым грибам российских потребителей приучили именно поляки. Однако отечественные производители сейчас выращивают грибы не хуже польских, уверяет директор «Школы грибоводства».

Евгения Горбунова, специально для «Фонтанки.ру»