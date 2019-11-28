«А вы говорите „Год театра“»: на тюменского артиста напали с гаечным ключом возле служебного крыльца

На артиста тюменского театра «Ангажемент им. В. С. Загоруйко» напали неизвестные с разводным ключом. Об этом на странице «ВКонтакте» написал художественный руководитель площадки Леонид Окунев.

– Никогда не думал, что подобное может случиться у нас! В Тюмени! Откуда в людях такая злоба?! – рассказал о произошедшем Окунев и сообщил, что конфликт произошёл днём 27 ноября: неизвестный мужчина несколько дней подряд ремонтировал машину перед крыльцом театра, а на просьбу сотрудника театра её убрать и освободить проход применил силу. Товарищ механика решил помочь и ударил артиста по голове. В качестве орудия использовал разводной ключ. «На лице рассечение и отёк глаза. Слава богу, что не попали в висок! …Вот такие у нас люди. А вы говорите "Год театра"»», – констатирует Окунев.

По его словам, после драки неизвестные не стали убегать, а просто продолжили ремонт. Он сравнил стычку с нападением на артистов «Коляда-театра» в Екатеринбурге 22 августа 2019 года. Тогда пострадавшим потребовалась госпитализация.

Как 28 ноября сообщает Znak.com, полиция Тюмени приняла заявление от пострадавшего и начала проверку.



