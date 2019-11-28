Прокуратура возбудила дело из-за задержек зарплаты у подрядчика «Метростроя». Ранее своих денег в компании ждали 120 рабочих

Прокуратура Фрунзенского района внесла представление руководству ЗАО «Управление-15 Метрострой» об устранении нарушений в связи с невыплатой зарплаты в установленный срок. Кроме того, вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.

Как сообщается 28 ноября на сайте городской прокуратуры, ведомство провело проверку исполнения трудового законодательства в ЗАО «Управление-15 Метрострой». «Установлено, что в организации имелась задолженность по заработной плате на сумму 2,2 млн рублей, – сообщается в релизе. – Прокуратура в целях защиты трудовых прав работников обратилась с заявлениями в мировой суд о взыскании задолженности... Судом выданы судебные приказы о взыскании, которые обращены к немедленному исполнению».

19 ноября в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что задолженность по зарплате перед работниками подрядных и субподрядных организаций ОАО «Метрострой» за декабрь 2018 года и январь – май 2019-го была полностью погашена. До этого стало известно, что своих зарплат ждут более 120 рабочих из ЗАО «Управление-15 "Метрострой"». С апреля 2019 года там введена процедура наблюдения в рамках банкротного иска от Федеральной налоговой службы. «Управление-15» занималось строительством станций метро «Спасская», «Комендантский проспект», а также «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».



