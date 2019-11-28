Stockholm – лучший жилой комплекс премиум-класса на конкурсе «Золотой Трезини»

Setl Group

ЖК Stockholm от Setl Group одержал победу на конкурсе «Золотой Трезини» в номинации «Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса», в категории «Архитектура как искусство».

Торжественная церемония награждения состоялась 27 ноября в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Победители получили памятные дипломы и авторские статуэтки «Золотой Трезини».

Столь необычный проект – два кажущиеся воздушными здания-подковы – для жилого комплекса Stockholm разработало архитектурное бюро «Студия-44» с учетом его уникального расположения. Комплекс находится на набережной Большой Невки, из всех окон и с небольшой дворовой территории открывается вид на воду и зелень Елагина острова. Stockholm был задуман как органичное продолжение береговой линии на стыке природного и городского ландшафтов.

Setl Group

В отделке корпусов были использованы натуральные материалы – также, как и столице Швеции. Для фасадов были выбраны природные оттенки – цвета благородной светло-песочной цветовой гаммы с темно-коричневыми вставками.

Элитный жилой комплекс состоит из двух корпусов высотой от 5 до 7 этажей. Дома возведены на берегу Большой Невки, напротив Елагина острова, в тихой, уединенной части Приморского района.

Setl Group укрепил и благоустроил набережную реки. На берегу Большой Невки теперь располагается уютная прогулочная зона с необычными современными светильниками, устроены цветники и проложены пешеходные дорожки. Отсюда очень приятно любоваться парком напротив, неспешно струящейся мимо рекой и наслаждаться тишиной: cюда не долетает шум города.

Setl Group

Уникальное архитектурное решение проекта Stockholm, его видовые характеристики, красивую набережную отметило жюри конкурса «Золотой Трезини». По замыслу организаторов, конкурс возрождает традицию градостроительных состязаний, задуманных еще Петром I. Назван он в честь Доменико Трезини – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии – и проводится при поддержке дипломатического представительства этой страны в Петербурге. В 2019 году на главные награды конкурса претендовали 350 проектов-номинантов из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи.

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