#MeToo на высшем уровне. Посла США в Евросоюзе и ключевого свидетеля дела об импичменте Трампа обвинили в сексуальных домогательствах

Три женщины рассказали о неподобающем поведении посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда. Дипломат, в свою очередь, обвиняет их в политических играх, так как обвинения совпали по времени с инициированным импичментом президента Дональда Трампа.

«Три женщины говорят, что они столкнулись с сексуальными приставаниями Гордона Сондленда <...> Случаи охватывают семилетний период, заканчивающийся менее десяти лет назад», – сообщает 28 ноября издание ProPublica.

Одна из девушек представилась бывшим деловым партнером Сондланда. По ее словам, известный в Портленде бизнесмен пригласил ее осмотреть принадлежащий ему отель. В одном из номеров он якобы начал к ней приставать. После того, как он был отвергнут, Сондланд отказался делать инвестиции в ее бизнес.

Другая история была рассказана бывшей сотрудницей бизнесмена. Она настаивает, что начальник неоднократно приставал к ней, а также позволял себе повышать голос, когда его ухаживания были отвергнуты.





Еще одной жертвой дипломата могла быть его потенциальная сотрудница, к которой он стал проявлять избыточное внимание прямо на собеседовании.

Посол США в ЕС категорически отверг выдвинутые против него обвинения. «Эти ложные утверждения о прикосновениях и поцелуях придуманы и, я полагаю, скоординированы для преследования политических целей. На самом деле они не имеют под собой никаких оснований, и я категорически все отрицаю», – написал Сондланд в заявлении на своем сайте.

Юристы дипломата в комментариях СМИ настаивают, что за преследованием их клиента стоят противники президента Дональда Трампа. Сондланд считается ключевым свидетелем расследования Конгресса США, которое может привести к импичменту главы государства. В своих показаниях дипломат отрицает, что условием предоставления помощи Украине была информация о возможном конкуренте Трампа на предстоящих выборах — Джо Байдене.

Напомним, что 62-летний Гордон Сондланд, как и Дональд Трамп, пришел в политику из бизнеса. В Портленде он владеет пятью отелями под эгидой компании Provenance Hotel Group. В 2018 году американский президент назначил его послом США в Евросоюзе. В Европе он лоббирует выгодные Америке решения: например, он выступал против российского газопровода «Северный поток – 2».