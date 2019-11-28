«Неожиданно для себя». За драку с ОМОНом на «Газпром Арене» футбольный фанат отправится в колонию

За удар ногой по росгвардейцу возле стадиона на Крестовском острове житель Петербурга Артур Данилов получил год и восемь месяцев колонии. События вечера 3 августа он помнит смутно, виноватым себя не ощущает.

О приговоре 28 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов, срок петербуржец получил по статье о применении насилия в отношении представителя власти. На заседании Данилов рассказал, что подробностей того, за что он почти на два года окажется в колонии, он не помнит. Из того, что удержалось в памяти, – вечером 3 августа Данилов пытался пробраться к жене, которая была в другом секторе. По пути увидел драку ОМОНа с болельщиками и «неожиданно для себя оказался в эпицентре событий». Упал на асфальт, фанаты помогли подняться, Данилов снова пошел в сторону строя сотрудников. Тогда он решил помахать ногами, но с какой целью, объяснить не смог.

Ранее за эту же драку к штрафам были приговорены Артем Прохоров и Алексей Антонов. Год колонии получил Денис Первачук. Последний из тех, кто попал под уголовное дело, Георгий Воеводин, может услышать приговор до Нового года.

Конфликт с фанатами начался в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар», болельщикам было тесно курить, вместе с ограждением они пытались подвинуть ОМОН. Тот пустил в ход дубинки, толпа отвечала подручными средствами.



