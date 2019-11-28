Контрабандисты нервно курят. На «Торфяновке» выловили чемодан с сигаретами

Табачные контрабандисты продолжают атаковать границу с Финляндией. Очередную попытку вывезти сигареты из России сорвали таможенники в пункте пропуска «Торфяновка».

Как сообщает пресс-служба Выборгской таможни 28 ноября, у пассажира микроавтобуса Ford Transit изъяли 500 пачек сигарет американской марки. 50 блоков таил в себе чемодан. Мужчина признался, что договорился передать товар третьему лицу в условленном месте в Финляндии.

Табачные изделия отправили на экспертизу для определения стоимости. Россиянину же вменяют административное правонарушение по части 1 статьи 16.2 КоАП. За это предусмотрен штраф от половины до двукратного размера стоимости товаров.





«Недекларирование табачной продукции продолжает оставаться одним из самых распространенных административных правонарушений», – констатирует Выборгская таможня. Так, ранее в ноябре ведомство рассказывало о гражданине Молдавии, спрятавшем в своей машине 670 пачек сигарет, а также россиянине, сумевшем распределить по скрытым полостям автомобиля 900 пачек.

Российское законодательство считает контрабандой (товаром не для личного пользования) более 1 блока сигарет, более 50 сигар (сигарилл) и более 250 г табака или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 г.