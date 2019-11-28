Из-под купола СКК посыпались искры. Смольный говорит о противоаварийных работах

В ходе демонтажа оборудования в СКК «Петербургский» начали срезать конструкции купола арены. Видео работ опубликовал накануне пользователь социальной сети «ВКонтакте» Николай Жаворонский.

«Валим купол», – прокомментировал автор видеоролик, пояснив «Фонтанке», что демонтируемая конструкция не является несущей.

В свою очередь, в комитете по инвестициям пояснили, что на объекте проводятся противоаварийные работы на кровле с целью предотвращения возможных аварий, а также для передачи объекта концессионеру в безопасном состоянии.





Андрей Абрамов, который ранее исполнял обязанности главы ГУП «Спортивно-концертный комплекс», рассказал «Фонтанке», что больше не является директором предприятия, а всеми работами в СКК руководит ликвидационная комиссия во главе с Андреем Быковцевым. Связаться с ним по указанному в базе СПАРК номеру не удалось.

Напомним, в октябре Смольный объявил конкурс на реконструкцию СКК к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году. Согласно документации, инвестору разрешено менять этажность, объем и внешний облик арены. В сентябре разрешение ГАТИ на проведение инженерно-геодезических испытаний и установку забора вокруг СКК получила компания «СКА-Арена» Игоря Забирана. Эта же фирма единственная подала заявку на участие в конкурсе на реконструкцию и была признана соответствующей условиям конкурса.

Инвестор получит объект в пользование на 55 лет, финансирование реконструкции «Петербургского» городом ограничится суммой не более 10 млрд рублей.

Против реконструкции активно выступают градозащитники и местные жители, которые уверены, что СКК ждет снос, более того, по их мнению, он уже фактически начался.

Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов, рассказывая «Фонтанке» о проекте реконструкции СКК, заявил, что объект готовится к передаче инвестору, отттуда вывозится оборудование: «Концессионеру мы должны передать подготовленный к реализации объект. Соответствующий ГУП (ГУП «Петербургский СКК». – Прим. ред.) готовится к ликвидации».