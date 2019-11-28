Водитель микроавтобуса с пассажирами не пропустил грузовик под Тверью. Пострадали шестеро

В Тверской области утром 28 ноября в ДТП попали грузовик и пассажирский микроавтобус. Травмы получили сотрудники одного из местных санаториев.

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области, авария произошла около 7:40 на 37-м километре Тверь – Бежецк-Весьегонск – Устюжна. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter не пропустил грузовик Mercedes и столкнулся с ним.

В микроавтобусе ехали работники одного из оздоровительных комплексов Тверской области. В результате аварии травмы получили водитель «Спринтера» и пятеро его пассажиров. Все попавшие в ДТП – совершеннолетние, угрозы жизням пострадавших нет, отметили в ведомстве.



