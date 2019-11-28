Каждый пятый петербуржец ежемесячно заказывает товары с доставкой. Услугами курьеров пользуются уже больше половины россиян

Петербуржцы регулярно пользуются доставкой купленных товаров и делают это вдвое чаще, чем по стране в целом. Об этом в четверг, 28 ноября, накануне так называемой «чёрной пятницы» сообщает ВЦИОМ.

Несколько раз в неделю пользуются доставкой интернет-покупок 5% жителей Петербурга и Москвы, тогда как в целом по России так часто получают свои покупки в дверях лишь 2% граждан. Вдвое чаще столичные жители заказывают доставку «несколько раз в месяц» – 22% против общероссийских 11%. «Не менее одного раза в полгода» доставкой пользуются уже 37% петербуржцев и москвичей, и лишь 21% остальных россиян.

Никогда не пользовались доставкой 40% россиян и каждый пятый (22%) петербуржец с москвичом. Меньше всего услугой доставки своей покупки пользуются сельские жители. Каждый третий житель сёл делает это раз в год, каждый второй (53%) не делал этого никогда.





Топ-5 неприятностей, связанных с доставкой, возглавляет «опоздание». Один-два раза с этим сталкивался каждый третий пользователь услуги – 33%. Регулярно сталкивается с задержками доставки 6% граждан.

С прочими проблемами регулярно сталкивается 1 – 2% респондентов. В том числе «получение некачественного товара». Каждый четвёртый (25%) сталкивались с этим пару раз. «Товар отличался от заказанного», несколько раз получал каждый пятый (19%). 2 – 3 раза с обманом и мошенничеством при заказе доставки столкнулся каждый седьмой россиянин (15%). Несколько раз товар не пришёл вовсе у 18% граждан.

Причинами отказа от услуг доставки чаще всего россияне называют возможность самому забрать товар (29%), отсутствие необходимости в доставке (19%), дороговизну данной услуги (14%), близость магазинов к месту жительства (12%) или отсутствие такой услуги (12%).