Один жилой комплекс хорошо, а два – лучше

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В завершающую стадию строительства перешли сразу два малоэтажных жилых комплекса на Царскосельских холмах.

ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6» стали очередными объектами комплексного развития территории, которое ведёт в Пушкинском районе компания «Терминал-Ресурс». Пятиэтажные жилые комплексы с мансардным этажом возводятся по кирпично-монолитной технологии. С нулевого уровня они оборудованы бесшумными швейцарскими лифтами и бельгийскими газовыми котельными. Система отопления полностью автономна: применена технология «тёплый водяной пол» производства компании REHAU.

Каждый квартал состоит из четырех домов, образующих закрытый внутренний двор. На придомовой территории выполнено озеленение, установлены детские, спортивные площадки, оборудованы места для отдыха. Спроектировано большое количество парковочных мест. В квартирах применены свободные планировки. Есть варианты от студий с кухней-нишей до 100-метровых трёхкомнатных, где можно реализовать различные варианты дизайн-проектов, в зависимости от состава семьи. В «Образцовых кварталах» реализуется принцип – максимум пространства и света. Для этого служат увеличенные окна, просторные входные группы, панорамное остекление балконов и лоджий. Высота потолков в квартирах составляет 2.75 м, а на пятом, мансардном, достигает 3.8 м. Царскосельские холмы расположены на высоте 60 м над уровнем моря, здесь действуют строгие ограничения по высоте застройки. Пушкинский район в целом характеризует низкая плотность населения. Благодаря возвышенности земля здесь просыхает быстрее, солнечного света больше и с территории открываются привлекательные виды. Объекты уже готовятся к вводу в эксплуатацию, в следующем году дольщики получат ключи.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Отдел продаж застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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