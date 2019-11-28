«Есть и за 29 миллионов рублей, и за 35 миллионов». Мэр Кемерово объяснил жителям, зачем им ёлка в три раза дороже кремлёвской

Мэру города Кемерово Илье Середюку пришлось объясняться перед возмущенными жителями за покупку новогодней ели за 18 миллионов бюджетных рублей. На главной площади Советов теперь красуется 25-метровое искусственное деревое, которое может утереть нос кремлевской ёлке, поскольку стоит втрое дороже. Горожане покупку не оценили.

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей https://t.co/Okef7vhQqE pic.twitter.com/aSCTmdk9Ey — РИА Новости (@rianru) November 28, 2019

По словам Середюка, старая ель, которая прослужила 11 лет, морально устарела и каждый год требовала дорогостоящего ремонта.

«С каждым годом приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт. Она имела гарантию 3 года. С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов… 30% ветвей не работают. Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300 – 400 – 500 тысяч рублей», – цитирует мэра Кемерово РИА Новости.





Он отметил, что раз Кемерово обновляется, то у города должна была появиться новая высокотехнологичная новогодняя елка, у которой около 1900 веток, 239 тысяч светодиодов, а количество программ для узоров — более тысячи. Гарантийный срок – пять лет.

Илья Середюк добавил, что для города выбрали не самую дорогую ёлку, и посоветовал присмотреться к Красноярску.

«Например, на сайте производителя… есть елка и за 29 миллионов рублей, и за 35 миллионов, есть и более дешевые варианты… Но мы решили: раз мы идем вперед, раз мы приобретаем елку как минимум на 10 – 15 лет, мы должны учитывать уже современные требования к этим конструкциям. Именно поэтому мы приняли решение приобрести елку средней ценовой категории… Стоимость елки (для Кемерово. – Ред.) составила 17 миллионов 900 тысяч рублей", – уточнил мэр, добавив, что Красноярск в прошлом году купил себе ель за 50 миллионов рублей.