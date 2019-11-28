Полмиллиона данных с портала по поиску работы оказались в Сети. Хакеры могут заняться «поддельным трудоустройством»

В Сеть утекли данные 500 тысяч пользователей портала по поиску работы jobinmoscow.ru. Кроме персональной информации, в доступе оказались логины и пароли. Есть риск, что эти сведения попадут на рынок поддельного трудоустройства, а хакеры попробуют обнаружить аккаунты людей в социальных сетях или взломать их почту.

Как 28 ноября сказал «Коммерсанту» гендиректор компании – владельца сайта «Форекс Консалтинг» Юрий Мозговенко, специалисты «предпринимают необходимые шаги по недопущению неправомерного использования» сведений. Следить за ситуацией начали сразу после того, как данные оказались на хакерских форумах.

На jobinmoscow.ru были загружены больше полумиллиона вакансий от 209 тысяч компаний и около 200 тысяч резюме. Опасность в том, что с помощью личных данных мошенники могут выйти на пользователей, предложить им «гарантированую» работу в какой-либо организации, а в обмен попросить перевести средства, например, на оформление бумаг.

27 ноября глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что недавняя утечка данных клиентов организации «его личная вина», потому что «всегда виновато первое лицо во всем». Больше миллиона кредитных историй россиян обнаружили в Сети в октябре.



