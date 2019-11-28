«А что так много запросили?» Житель Тольятти, избивший до смерти годовалую дочь, получил 20 лет строгого режима

Житель Тольятти проведет в тюрьме двадцать лет за смерть своей годовалой дочери. Суд признал мужчину 28 лет виновным в убийстве и истязании малолетнего, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию.

Как сообщает 28 ноября пресс-служба Следственного комитета Самарской области, годовалая девочка скончалась год назад. Как установил суд, пьяный отец избил младенца, врачам спасти ее не удалось.

По данным портала 63.RU, мужчина остался один с ребёнком в квартире. Дочка описалась, отца это разозлило, и он больше двадцати раз ударил ее, а затем лег спать. Утром он увидел, что ребенок спит, и ушел на работу. Скорую вызвал дядя девочки, который заметил кровь и синяки.

Сам отец в суде заявил, что не убивал ребёнка, продолжает 63.RU. По его словам, он хотел отнести дочку в ванную, чтобы помыть, но, поскольку был пьян, споткнулся, упал, выронил, а затем упал на неё сам. При этом он не исключает, что во время падения она могла удариться головой о край ванны.





Перед заседанием суда обвиняемый попытался поговорить с представителем гособвинения. «А чё так много запросили?», – цитирует подсудимого портал.

Вопрос остался без ответа. Самарский областной суд приговорил отца к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.