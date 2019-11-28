«Их мало волнует, как живет народ». Три четверти россиян не видят совпадений в интересах власти и общества

Каждый третий россиянин (30%) на вопрос о совпадении сейчас в России интересов власти и общества отвечает «определённо нет». Ещё 42% граждан на вопрос про общность интересов с номенклатурой ответили «скорее нет». Об этом 28 ноября сообщает «Левада-центр».

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Лишь 3% россиян уверены в совпадении интересов общества и власти. Каждый пятый гражданин (22%) склонен согласиться, что интересы чиновников и тех, за чьи интересы они должны биться, совпадают.

В качестве причин расхождения интересов населения и правящей элиты респонденты независимой от государства социологической службы чаще всего выбирали вариант «власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ». Так считает каждый второй россиянин – 53%.





Фото - levada.ru

Расхождение интересов чиновников и населения это константа, «у власти и населения всегда разные интересы и цели», считает каждый шестой житель РФ – 16%. Каждый пятый участник исследования (19%) в качестве причины расхождения интересов власти с народом назвал отсутствие «обратной связи» с теми, кто принимает политические решения. Каждый десятый уверен, что интересы власти и общества совпадают только в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность. Так ответили 11% россиян.

Опрос был проведён 24 – 30 октября 2019 года среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью. АНО «Левада-центр» с осени 2016 года принудительно включено в список «иностранных агентов» Минюста.