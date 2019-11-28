Экс-председателя банка «Советский» отправили в колонию за невозвратные миллиардные кредиты

К реальному лишению свободы приговорил суд петербургского банкира, признанного виновным в растрате средств «Советского». Бывший председатель правления получил 3 года общего режима.

Выборгский районный суд вынес приговор 27 ноября. Андрею Карпову вменяли ч.4 ст.160 УК РФ.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, топ-менеджеры «Советского», включая Карпова, выдали кредитов почти на 1,8 млрд рублей, зная, что никто эти деньги не вернет. Средства были зачислены на подконтрольные им счета.

Экс-предправления вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил три года. Вместе с соучастниками он должен возместить ущерб — уже в рамках гражданского процесса.





Карпов, напомним, председательствовал в правлении «Советского» в 2009 году, до 2015-го владел четвертью акций банка. Арестовали его в марте 2018-го.

В октябре текущего года 500 тысяч рублей штрафа и четыре года условно получил по этому же делу экс-начальник кредитного управления банка «Советский» Андрей Кузнецов. Его дело рассмотрели в особом порядке, так как фигурант заключил со следствием соглашение о сотрудничестве.