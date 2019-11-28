Экс-председателя банка «Советский» отправили в колонию за невозвратные миллиардные кредиты
К реальному лишению свободы приговорил суд петербургского банкира, признанного виновным в растрате средств «Советского». Бывший председатель правления получил 3 года общего режима.
Выборгский районный суд вынес приговор 27 ноября. Андрею Карпову вменяли ч.4 ст.160 УК РФ.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, топ-менеджеры «Советского», включая Карпова, выдали кредитов почти на 1,8 млрд рублей, зная, что никто эти деньги не вернет. Средства были зачислены на подконтрольные им счета.
Экс-предправления вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил три года. Вместе с соучастниками он должен возместить ущерб — уже в рамках гражданского процесса.
Карпов, напомним, председательствовал в правлении «Советского» в 2009 году, до 2015-го владел четвертью акций банка. Арестовали его в марте 2018-го.
В октябре текущего года 500 тысяч рублей штрафа и четыре года условно получил по этому же делу экс-начальник кредитного управления банка «Советский» Андрей Кузнецов. Его дело рассмотрели в особом порядке, так как фигурант заключил со следствием соглашение о сотрудничестве.
Справка:
В феврале текущего года был арестован Кирилл Ласкин, в прошлом член правления банка «Советский». Его считают организатором мошеннической схемы, по которой из финансово-кредитной организации «ушли» миллиарды. Через месяц меру пресечения заменили на домашний арест.
Банк начал обрастать уголовными делами с момента оздоровления «Советского», которое началось в 2015 году. По подозрению в хищениях и выдаче фиктивных кредитов были задержаны несколько топ-менеджеров, среди них – Андрей Карпов, Владимир Антонов, Станислав Митрушин и Тамара Чернышова.
Центробанк ввел временную администрацию в банке 23 октября 2015 года, сперва это было Агентство по страхованию вкладов. Позднее санатором назначили Татфондбанк, который в марте и вовсе выкупил «Советский». Однако после с финансовыми проблемами столкнулся и сам Татфондбанк. Последней, в феврале 2018 года, оздоровлять «Советский» должна была «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».
Банк «Советский» с головным офисом в Санкт-Петербурге был создан в 1990 году.