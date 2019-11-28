«Отличались особой жестокостью». Силовики задержали «Шараповских», стоящих за терактом с сотнями жертв. В банду входили сотрудники МВД

Российские силовые ведомства обезвредили преступную группу из 250 человек, причастную, по версии следствия, к убийствам и теракту.

«Следователями Главного управления СК России по городу Москве совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России пресечена деятельность организованной преступной группы «Шараповские», – рапортует 28 ноября Следственный комитет на своем сайте.

В рамках спецоперации в Дагестане и Москве были задержаны четыре соучастника группировки. У них обнаружили схрон оружия с гранатами и взрывчаткой.

Деятельность группы в период с 2007 по 2015 годы включала в себя «ряд убийств и других особо тяжких преступлений». В центре общественных связей ФСБ уточняют, что «Шараповские» также могут быть причастны и к теракту 20-летней давности. «В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 г. в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения», – говорится в заявлении ведомства.

По данным силовиков, в рядах группировки состояло около 250 человек, среди которых были и сотрудники МВД по Дагестану. «Преступления «Шараповских» отличались особой жестокостью и вызывали широкий общественный резонанс», – так группу характеризуют в ФСБ.



