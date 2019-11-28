Виновника распространения зловония на юге Петербурга нашел центр «Э». Подозрительное тот откачал из непонятной «ГАЗели» и слил в канализацию

Следственный комитет Петербурга готовится возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами после публикаций «Фонтанки» о едком запахе в южных районах города. У центра «Э» для ведомства готов подозреваемый.

По данным нашего издания, на коммерсанта Валерия Иванова оперативники вышли 27 ноября, найдя на парковке возле 103-го дома по Будапештской улице ассенизаторскую машину. Дома хозяина сразу не застали, но, пока выходили с ним на связь, заодно проверили, когда и кому он звонил. Сперва 48-летнего петербуржца пригласили к его автомобилю, где вместе с Водоканалом и представителями лаборатории «СФ Минерал» взяли пробы из цистерны. Специалисты смогли сказать, что жидкость в канализации, а пробы брали неподалеку от 134-го дома по Будапештской, и в машине Иванова одна и та же, причем предварительные выводы сделали, стоя на парковке. Специалист по ассенизации долго отпираться не стал и объяснил, что 20 ноября ему пришел заказ от мужчины неславянской внешности. Он откачал неизвестную жидкость из емкости, которая стояла в кузове «ГАЗели», около четырех часов дня в Грузовом проезде. Примерно через два часа Иванов избавился от выкачанного между 8-м и 9-м домом по Малой Карпатской улице. Что именно он слил в канализацию, мужчина не знает.

Подобной деятельностью Иванов, судя по всему, занимается нелегально, «Фонтанке» не удалось найти зарегистрированные на него ИП или компании.

По воле петербуржца от едкого запаха горожане задыхались несколько дней, вонь заполонила Фрунзенский, Невский и даже Колпинский районы. Локально чувствовали запах и в центре города. 22 ноября во время очередного объезда хозяйства Водоканала сотрудник ГУПа поймал на месте двух мужчин, которые что-то сливали в канализацию на Двинской улице. Они оказались ни при чем.



