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Бизнес-трибуна
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28.11.2019 10:18
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Как устроен апарт-отель?

В следующем году у метро «Старая Деревня» откроется новый апарт-отель ArtLine. Его возводит компания Setl Group: для девелопера это первый отель с сервисной службой. Апартаменты будут сдаваться с отделкой, мебелью и техникой, а реализацию можно передать управляющей компании.

Как устроен апарт-отель?

Setl Group

Апарт-отель – это…

Апарт-отель в XVIII веке назвали бы «доходным домом». Сегодня концепция поменялась, но суть та же: это один из видов недвижимости, ориентированный на получение прибыли.

Апартаменты по статусу – коммерческая недвижимость. По комфорту – настоящая квартира. Разница в том, что в них можно оформить только временную регистрацию, а не постоянную прописку. Однако апартаменты востребованы не только как актив, который будет приносить прибыль, но и как недвижимость для себя.

Цена квадратного метра в апартаментах ниже, чем в жилом доме. К примеру, в отеле ArtLine стоимость апартаментов с мебелью и техникой начинается от 3,1 млн рублей. Квартиры в этом же проекте стоят от 3,65 млн рублей.

Большинство апартаментов отличаются удачным и даже уникальным расположением. Например, они могут быть построены в исторической части города, где уже нельзя возводить жилую недвижимость. Шаговая доступность метро или достопримечательностей – главное требование. Так, ArtLine будет построен в 5 минутах ходьбы от метро «Старая Деревня». Напротив – ТРК с гипермаркетом и кинотеатром. В 15 минутах ходьбы – Елагин остров. Локация апарт-отеля подходит для туристов, для личного пользования и проживания с семьей.

В апарт-отеле ArtLine будут работать две управляющие компании. Первая отвечает за чистоту территории, решает бытовые вопросы дома, занимается коммунальными услугами. Вторая взаимодействует с гостями и владельцами: сдает апартаменты и оказывает услуги сервиса.

Наполнение апарт-отеля отличается от обычного жилого дома. Здесь предусмотрена гостиничная инфраструктура: в холле первого этажа запланирована рецепция для регистрации и обслуживания гостей, а также лобби для отдыха. На первом этаже откроется магазин, кафе, химчистка. Специально для жильцов будет работать фитнес-центр. Всего апарт-отель рассчитан на 290 номеров.

Апартаменты с мебелью и техникой

Setl Group
Setl Group

В ArtLine представлены студии, одно- и двухкомнатные апартаменты евроформата. Они подойдут для посуточной и длительной аренды. В апартаментах предусмотрены балконы и просторная прихожая: это редкость для гостиничного сегмента.

Апартаменты в ArtLine сдаются полностью готовыми для переезда: здесь уже есть мебель и техника. Отделка выполняется по стандартам Setl Group «Итальянские коллекции» в тонах «Ваниль» и «Шоколад». Для апарт-отеля подобраны материалы повышенной прочности: стеклообои под покраску для комнат, прихожей и кухни, ламинат ПВХ, керамогранит на балконе.

Мебель предоставляет «Первая мебельная фабрика». Производство идет по индивидуальным замерам и занимает 21 рабочий день. В комплект включены вытяжка, варочная панель и духовой шкаф. Доставка, подъем на этаж, сборка мебели и установка техники – включены в стоимость.

Возможности для инвесторов

«Петербургская Недвижимость» – эксклюзивный продавец апартаментов и квартир в ArtLine. Для инвесторов компания разработала специальный сервис – готовый бизнес с доверительным управлением. Он действует для апартаментов с меблировкой и при заключении договора с управляющей компанией. Специальный пакет «Аренда» поможет подготовиться к сдаче и последующей эксплуатации. Предложение включает дополнительную мебель в квартиру, крупную и мелкую бытовую технику, текстиль и декор, мебель и аксессуары для ванной комнаты, посуду, Wi-Fi-роутер и электронный замок с доступом по карте. Тратить время на обстановку и общение с подрядчиками инвесторам не придется.

Жить или сдавать

Setl Group
Setl Group

Апарт-отель ArtLine у «Старой Деревни» – нестандартный подход к этому типу недвижимости. Так как он возводится в составе жилого комплекса, на территории создается уютная атмосфера: для прогулок и отдыха предусмотрено арт-пространство с веревочным парком, игровой, спортивной площадкой и релакс-зоной. Апарт-отель и окружающая территория находятся под постоянным видеонаблюдением.

 «ArtLine в Приморском» — уникальный проект: благодаря расположению, богатой собственной инфраструктуре и полноценному отельному сервису он подойдет и для жизни, и для инвестиций.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Апарт-отель «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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