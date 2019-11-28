ФСб задержала министра здравоохранения Ростовской области. ФАС нашла картельный сговор в торгах на утилизацию медицинских отходов

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали сотрудники Федеральной службы безопасности 28 ноября. У нее дома, а также у высокопоставленных чиновников регионального Минздрава идут обыски, сообщает портал 161.RU. Информацию подтверждают источники ТАСС и РИА Новости.

Чиновницу задержали в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщают СМИ. По данным 161.RU, поводом стало дело о картельном сговоре местного Минздрава с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» на торгах по утилизации медицинских отходов в области, который в октябре выявила местная Федеральная антимонопольная служба.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили 161.ru, что им неизвестно о задержании. «О том, что задержали главу Миздрава Ростовской области, нам неизвестно. Нам об этом никто ничего не говорил», — заявили в ведомстве.

Татьяна Быковская возглавляет министерство здравоохранения Ростовской области 15 лет, с 2004 года.



