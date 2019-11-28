Угонщик на «Мерседесе», которого остановило дерево, будет выдворен из страны

Мужчина, задержанный в результате погони во Всеволожском районе, оказался иностранцем. Он гражданин одного из закавказских государств и в России находится незаконно. О развитии этой истории 28 ноября рассказывает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сам инцидент случился, напомним, 25 ноября в посёлке Кузьмоловский. Инспекторы ДПС проводили профилактическое мероприятие «Автомобиль» и в рамках него решили проверить «Мерседес Бенц». Дальше, как «Фонтанка» уже сообщала, водитель нажал на газ и вскоре врезался в дерево, пытался скрыться бегством, но сотрудники ГИБДД поймали его.

Автомобилист предъявил поддельные документы – они сразу вызвали подозрение у инспекторов, а экспертиза это подтвердила. В территориальном отделе полиции по отпечаткам пальцев удалось установить его настоящую личность: 48-летний гражданин одного из закавказских государств был ранее судим за грабёж и разбой, а в Петербурге пребывает незаконно.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда и пребывания в РФ. По решению суда его поместили в центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы страны. Отдел дознания УМВД России по Всеволожскому району возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по статье 327 УК РФ (оборот поддельных документов).





В «Мерседесе» нашли медицинские и матерчатые перчатки, медицинские маски, радиостанцию, настроенную на волну ГИБДД, шесть табличек автомобильных госномеров – набор угонщика. Всё это направлено на исследование.